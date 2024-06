Reuters Mavericks-speler Lively dunkt de bal in game 4 van de NBA Finals

NOS Sport • vandaag, 09:26 Geen 'sweep': Dallas dwingt vijfde duel af in NBA Finals tegen Celtics

Op het moment dat het moest, heeft Dallas Mavericks in de NBA Finals de Boston Celtics verslagen. In de vierde wedstrijd van de best-of-seven-serie in de finale van de Amerikaanse basketbalcompetitie rolde Dallas de Celtics op met 122-84.

De stand in de finale van de play-offs is teruggebracht tot 3-1 voor Boston. Dallas heeft een 4-0 nederlaag, een zogeheten 'sweep' (ofwel: wegvegen), afgewend.

De roemruchte Celtics, al 17 keer kampioen, verloren nog nooit een wedstrijd in de Finals met zo'n groot puntenverschil (38 punten).

Slechts twee keer in de historie was de marge in een NBA-finaleduel groter de 38 punten: bij Chicago Bulls tegen Utah Jazz in 1998 (42 punten) en bij Boston Celtics tegen Los Angeles Lakers in 2008 (39 punten).

Reuters Kyrie Irving zit Jason Tatum op de huid

De pijnlijke nederlaag in game 4 voor de Celtics komt verrassend, gezien de eerste drie duels. Die drie wedstrijden, waarvan de eerste twee thuis in Boston, werden nog zonder grote moeite gewonnen.

In Dallas hadden de Celtics de eerste kans om de finale te beslissen. Maar de energieke 'Mavs' lagen in de weg.

"Het was dit of op vakantie gaan", zei Mavericks-coach Jason Kidd na de wedstrijd. Sterspeler Luka Doncic, maker van 29 punten, zag ook dat de agressie zijn ploeg hielp. "We speelden op een hoog tempo. Dat moeten we altijd doen."

De thuisploeg begon bevlogen en na twee kwarten was de wedstrijd al min of meer beslist (61-35). Ster Doncic had al 25 punten gescoord. Na drie kwarten was de voorsprong nog groter (92-60) en was het gedaan. Kyrie Irving scoorde 21 punten.

Reuters Gafford blockt Tatum

Boston, dat de lange center Kristaps Porzingis misde, oogde machteloos. Tekenend was de block van Daniel Gafford op Celtics-ster Jason Tatum die een driepunter wilde schieten. Tatum had een moeilijke avond: de forward eindigde met 15 punten.

"Ik heb er geen excuus voor", zei Tatum na afloop. "We zullen veel beter moeten zijn."

Boston krijgt maandag in eigen stadion een nieuwe kans om de achttiende NBA-titel binnen te halen. Daarmee zou de club het record alleen in handen krijgen. Nu deelt het dat record met de Lakers.