NOS Sport • vandaag, 08:44 Boston Celtics begint NBA Finals met zege, herstelde Porzingis van grote waarde

Boston Celtics is goed begonnen aan de NBA-finale. De zeventienvoudig kampioen won het eerste duel van de best-of-seven-serie thuis van Dallas Mavericks: 107-89.



Bij Boston keerde Kristaps Porzingis terug in de ploeg. De Let miste door een kuitblessure de laatste tien duels. Hij begon op de bank, maar eiste in de 21 minuten die hij speelde de hoofdrol op. De center was goed voor twintig punten, en verdedigend belangrijk met zes rebounds en drie blocks.

"Dat is de KP (Porzingis) die ons geholpen heeft hier te komen", zei Boston-coach Joe Mazzulla na het eerste Finals-duel. Met Porzingis in de ploeg werd Boston de onbetwiste nummer één van het reguliere seizoen. "Het maakt niet uit hoe lang hij eruit heeft gelegen, hij staat er als het moet."

De Let was was zelf ook niet ontevreden. "De adrenaline pompte door mijn bloedvaten. Vanavond was de bevestiging dat ik wel in orde ben", zei de bescheiden Porzingis. "Ik ben niet perfect, maar ik denk dat ik wel kan bijdragen aan het team."

Porzingis, oud-speler van Dallas, noteerde slechts twee punten minder dan Celtics-topscorer Jaylen Brown. Jayson Tatum, de enige Boston-speler die dit seizoen in het All Star-team werd verkozen, hield het bij zestien punten, maar gaf wel elf assits.

In zijn eentje stelde Tatum zo meer teamgenoten in staat om te scoren dan de hele ploeg uit Dallas. De Mavericks kwamen slechts tot negen assists, het laagste aantal voor een ploeg in de NBA-finale in 55 jaar.

Sterspeler Luka Doncic was goed voor dertig punten en tien assists, maar kon het niet in zijn eentje bolwerken. Kyrie Irving, voormalig speler van de Celtics en dit jaar het tweede belangrijke wapen van de Mavericks, beleefde een moeizame avond tegen zijn oude ploeg. Irving werd, zoals hij zelf wel had verwacht, constant uitgejouwd en bleef steken op twaalf punten.

De volgende Finals-wedstrijd is zondagavond in Boston, daarna volgen twee wedstrijden in Dallas.