Dallas na vierde en beslissende zege op Minnesota naar finale NBA

Na Boston Celtics heeft ook Dallas Mavericks zich geplaatst voor de finale van de NBA, de Amerikaanse profcompetitie. De Mavericks wonnen de vijfde confrontatie van het best-of-7-duel met Minnesota Timberwolves met 124-103 en kwamen zo op een beslissende 4-1 voorsprong in de finale van Western Conference.

Dallas had de voor zijn laatste kansen vechtende thuisploeg al halverwege zo goed als op de rug liggen. Aan de hand van sterspeler Luka Doncic, die in het eerste kwart al 20 van zijn uiteindelijk 36 punten maakte, gingen de gasten de rust in met een voorsprong van maar liefst 29 punten: 40-69.