Getty Images Chase Budinger (links) met partner Miles Evans

NOS Sport • vandaag, 11:05 Voormalig NBA-basketballer Budinger als beachvolleyballer naar Olympische Spelen

Voormalig NBA-basketballer Chase Budinger gaat als beachvolleyballer naar de Olympische Spelen. De 36-jarige Amerikaan heeft zich samen met zijn partner Miles Evans woensdag bij het Elite 16-toernooi in het Tsjechische Ostrava geplaatst voor Parijs.

Een opmerkelijke prestatie, want tot 2017 was Budinger een verdienstelijk basketballer. Eerst als speler van de universiteit van Arizona en daarna als prof in de NBA bij Houston, Minnesota, Indiana en Phoenix.

Hij speelde 407 wedstrijden, verdeeld over acht seizoenen en maakte daarin gemiddeld 7,9 punten per wedstrijd. Na zijn NBA-carrière kwam hij nog één seizoen uit voor de Spaanse club Saski Baskonia.

Sportieve roer om

In 2017 gooide Budinger het sportieve roer om en stortte hij zich op beachvolleybal. Die switch kwam niet uit het niets, de 2.01 meter lange Budinger stond in zijn tienerjaren te boek als groot volleybaltalent.

Budinger werd met La Costa Canyon High School driemaal kampioen van Californië en werd zelfs uitgeroepen tot National High School Player of the Year door Volleyball Magazine.

AFP Chase Budinger als NBA-basketballer in duel met LeBron James

"Dit was altijd het plan", zei Budinger in 2019. "Beachvolleybal spelen als het basketbal voorbij was."

Budinger maakte zijn debuut in het professionele circuit met Sean Rosenthal als partner, speelde daarna nog samen met Casey Patterson en vormt sinds 2023 een duo met de 34-jarige Evans.

Twee Amerikaanse koppels

Per land mogen in het beachvolleybal maar twee koppels naar de Spelen. Budinger en Evans verzekerden zich van een ticket voor Parijs, ondanks dat ze in Ostrava in de kwalificatieronde verloren.

Omdat landgenoten Trevor Crabb en Theo Brunner in de poulefase bleven steken, wisten zij Budinger en Evans niet te passeren op de wereldranglijst. Het andere Amerikaanse duo dat naar Parijs gaat wordt gevormd door Miles Partain en Andy Benesh.