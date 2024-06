Reuters Jesse Edwards in actie voor zijn universiteitsteam West Virginia

NOS Sport • vandaag, 10:29 Gaat er weer een Nederlander in de NBA spelen? Edwards telt de uren naar de draft af Ronald van Dam redacteur en commentator NOS Sport

Gaat er voor het eerst sinds Francisco Elson in 2012 weer een Nederlandse basketballer in de NBA spelen? Vannacht begint de 'draft' waarin de dertig NBA-clubs voor komend seizoen uit de pool van talenten kiezen. Jesse Edwards telt de uren af.

Samen met generatiegenoot Quinten Post - beiden zijn 24 jaar en speelden samen in de jeugd van Apollo Amsterdam - maakt de jonge basketballer de meeste kans om gekozen te worden.

Ook Malevy Leons, Yannick Kraag en Tristan Enaruna staan op de lijst van honderd talenten die sportzender ESPN in de aanloop naar de draft heeft gepubliceerd, maar de aandacht gaat vooral uit naar Edwards en Post.

Zenuwslopend

"Het is nu toch wel een beetje zenuwslopend aan het worden", vertelt Edwards op de Sportcampus in Den Haag, waar hij afgelopen zondag aanwezig was bij de oefeninterland van de Nederlandse mannen tegen België. "Daarom is het fijn om hier bij familie en vrienden de draft live te volgen."

Hoe werk de draft? De dertig NBA-clubs krijgen voor elk seizoen de kans om talenten aan hun selecties toe te voegen, veelal spelers die voor universiteiten hebben gespeeld, maar soms ook in internationale competities. De draft bestaat uit twee rondes. In totaal worden dit jaar 58 spelers gekozen. De volgorde van kiezen is bepaald deels door loting en deels de eindstand in de competitie. Het idee daarachter is om slecht presterende clubs de kans te geven om rond een talent een topteam op te bouwen. Zoals Cleveland Cavaliers ooit deed met LeBron James en San Antonio Spurs nu met de Fransman Victor Wembanyama wil doen. Atlanta Hawks mag vanavond als eerste een speler kiezen.

De goedlachse 2,11 meter lange center is sinds een paar dagen terug in Nederland, nadat hij zichzelf de afgelopen drie weken tijdens trainingen bij elf verschillende clubs in de etalage heeft kunnen zetten.

Nu maar hopen dat een van die teams hem in de eerste ronde (in de nacht van woensdag op donderdag), of anders in tweede ronde (donderdagavond) kiest.

EPA Jesse Edwards met Oranje bij het EK in 2022

Vooral de work-out die hij deed bij Miami Heat zal Edwards niet snel vergeten. "Ik raakte in de ban van de NBA toen LeBron James daar met Dwyane Wade speelde onder coach Erik Spoelstra. Ineens voer je dan gesprekken met Spoelstra en voorzitter Pat Riley, een living legend. Heel vet."

Speculeren

De laatste Nederlander die door een NBA-club in de draft werd gekozen, was Henk Norel in 2009, door Minnesota Timberwolves. "Speculeren, speculeren... ik weet het echt niet", zegt Norel gevraagd naar de kansen van Edwards en de andere Nederlanders.

"Je moet ook een beetje geluk hebben", wil Norel maar zeggen. Door knieproblemen speelde hij zelf nooit in de NBA, maar hij bouwde wel een indrukwekkende carrière op in Spanje. "Stel dat bijvoorbeeld Minnesota Edwards kiest, dan heeft hij topspelers als Karl-Anthony Towns en Rudy Gobert voor zich op zijn positie en zal hij weinig aan spelen toekomen"

EPA Henk Norel in actie voor het Spaanse Joventut Badalona

Volgens Norel is het misschien wel beter om niet 'gedraft' te worden en via de G League, de opleidingscompetitie van de NBA, een contract te bemachtigen. "Het gaat erom dat je bij een club terechtkomt waar je de kans krijgt om minuten te maken en jezelf te ontwikkelen."

Zegen voor Nederlandse basketbal

Geert Hammink zou het voor het Nederlandse basketbal een zegen vinden als Edwards de zevende Nederlander wordt in de NBA, na Hank Beenders, Sven Nater, Rik Smits, Hammink zelf, Dan Gadzuric en Elson.

"Het is een leuke gozer met een goede uitstraling', zegt Hammink, die er in 1993 door Orlando Magic werd uitgepikt, over zijn jonge landgenoot met de adelaarsarmen. Edwards heeft een wingspan van 2,25 meter en wordt vooral geprezen om zijn vermogen om schoten te blokken, rebounds te pakken en dichtbij de ring te scoren.

"Wij hebben als Nederland een Dirk Nowitkzi nodig", vindt Hammink, doelend op het Duitse boegbeeld dat 21 seizoenen voor Dallas speelde in de NBA. "Een superster met een geweldige persoonlijkheid, down to earth. Jesse is een groot talent, heeft skills en de goede persoonlijkheid. Als hij de NBA haalt - of een van de andere Nederlanders - moet de basketbalbond vol op hem inzetten."

AFP Het Duitse basketbalboegbeeld Dirk Nowitzki

Maar eerst moet er nog wel even worden gekozen, waarbij Edwards en Post de meeste kans in de tweede ronde worden toegedicht. "Ik weet het echt niet", waagt Edwards zich niet aan een voorspelling. "Er kan in zo'n draft van alles gebeuren. De ene keuze beïnvloedt de ander. Stel dat een club die mij op het oog heeft, al in de eerste ronde voor een grote speler kiest. Dan laten ze mij lopen."

Geen plan B

Een plan B heeft hij nog niet. "Samen met mijn Amerikaanse agent focus ik me voorlopig helemaal op de NBA, eventueel via de G League. Daarna ga ik pas aan een club in Europa denken. Maar ik hoop natuurlijk gedraft te worden."

Ervaringsdeskundige Norel ook: "Al kan ik dan nooit meer zeggen dat ik de laatste Nederlander ben. Ach, het is 25 jaar geleden. Het wordt wel weer eens tijd."

Vader en zoon James samen? Bronny James is een van de opvallendste namen tussen de draft-kandidaten. Zijn vader, viervoudig NBA-kampioen LeBron James (39), maakt er geen geheim van voor zijn basketbalpensioen nog een keer met zijn 20 jaar jongere zoon samen te willen spelen in de NBA. De club van vader LeBron, Los Angeles Lakers, mag als 17de (eerste ronde) en 55ste (tweede ronde) kiezen. Het zou ook kunnen dat andere teams voor Bronny James gaan en daarna via een ruil vader en zoon samen onder contract proberen te krijgen.