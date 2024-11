Na bijna dertien jaar weer Nederlander in NBA: Leons maakt debuut

De 25-jarige Leons tekende woensdag een contract bij Oklahoma City Thunder en kreeg tegen Portland Trail Blazers meteen speelminuten. Dan Gadzuric was in april 2012 de laatste Nederlander die in de NBA binnen de lijnen kwam.

Leons mocht ruim drie minuten meespelen. In die korte periode schoot hij een vrije worp raak en was hij goed voor een assist en een rebound. Oklahoma won de wedstrijd met 137-114.

In eerste instantie was Leons ondergebracht bij de opleidingsclub van Oklahoma, maar na het wegsturen van forward/center Alex Reese was er een plekje vrij gekomen in de eerste selectie.