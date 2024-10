Nog geen NBA-debuut voor Nederlander Post bij zege Golden State Warriors

Quinten Post moet nog even wachten op zijn debuut in de Amerikaanse NBA, de basketbalcompetitie waar alle grote wereldsterren spelen. Bij de eerste wedstrijd van zijn team Golden State Warriors (139-104 zege) bleef de 24-jarige Nederlander de hele wedstrijd op de bank.

Post, die met zijn 2 meter 13 een imposante verschijning is, had ook nog niet verwacht dat hij al in de eerste wedstrijd van het seizoen zijn eerste speelminuten zou maken. "Ik denk niet dat ik ga spelen", vertelde hij voorafgaand aan het seizoen.