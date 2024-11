Red Bull Content Pool Max Verstappen

NOS Sport • vandaag, 08:57 Bij het team van Verstappen kunnen ze eindelijk weer de Rolling Stones opzetten

Tien races op een rij bleef Max Verstappen verstoken van een overwinning in de Formule 1. De twijfels namen toe en concurrent Lando Norris sloop dichterbij in het WK-klassement. Maar met een indrukwekkende regendans in São Paulo sloeg de wereldkampioen hard terug en lijkt de titelstrijd beslist.

Het was alweer een tijd geleden dat de muziek van de Rolling Stones door de pitbox van Red Bull Racing - het team van Verstappen - schalde, maar op het circuit van Interlagos hadden de engineers alle reden om hun draagbare speakers tevoorschijn te halen.

Het is sinds 2023 een goed gebruik bij de renstal om overwinningen op die manier te vieren. Het dient tegelijkertijd als eerbetoon aan de in 2022 overleden Dietrich Mateschitz. De medeoprichter van Red Bull was een groot fan van de legendarische band uit Londen.

Las Vegas

Met 62 punten voorsprong op Norris en nog drie races te gaan, kan Verstappen op 23 november bij de eerstvolgende race in Las Vegas zijn vierde wereldtitel pakken.

De Nederlander is zeker van het kampioenschap in de Formule 1 als hij in de Amerikaanse gokstad een voorsprong van 60 punten op Norris weet te houden. In principe is de opdracht wat dat betreft simpel: voor Norris finishen en de buit is binnen.

Red Bull Content Pool Het team van Red Bull Racing na de winst van Max Verstappen bij de Grand Prix van São Paulo

Verstappen omschreef zijn inhaalrace op Interlagos - hij startte op de zeventiende plek - als een van zijn tien beste races in zijn carrière. Zijn eerste reactie na de race sprak boekdelen: uit de RB20 klonk een bevrijdende schreeuw.

Onrecht

Want het weekend was tot de race van zondag vooral erg frustrerend geweest. Donderdag op de mediadag beet Verstappen fel van zich af tegen de overwegend Britse pers, die zijn agressieve rijstijl van de laatste weken bekritiseerde,

"Ik heb kennelijk het verkeerde paspoort voor de F1-paddock", zei hij cynisch. En tegen zijn critici: "Vorig jaar ging bij mij alles perfect, dat moet lastig zijn geweest voor mensen die niets negatiefs konden zeggen."

Ook zondagochtend kwam het stoom uit de oren bij de Nederlander. Vanwege het onrecht in de kwalificatie, zoals Verstappen het zelf had beleefd. Bij de crash van Lance Stroll werd pas zo'n 40 seconden later met de rode vlag gezwaaid, waardoor Verstappen geen snelle ronde meer kon neerzetten en uitgeschakeld was.

Bij de overige vier crashes werd de kwalificatie wel meteen stilgelegd. "Het is ongelooflijk, ik kan er met mijn hoofd niet bij", foeterde Verstappen.

Afrekening met moeilijke periode

De race op Interlagos had alle ingrediënten om uit te lopen op een drama voor de gefrustreerde Verstappen. Zijn WK-concurrent Norris startte op pole en hijzelf op de zeventiende plek.

Red Bull Media Dolle vreugde bij Red Bull Racing na de zege van Verstappen

Maar op de spekgladde baan in São Paulo toonde Verstappen aan dat hij toch echt de beste coureur in de Formule 1 is. Soepel werkte hij zich naar voren, de ene na de andere auto passerend. Norris had alle moeite om zijn McLaren op het asfalt te houden en werd slechts zesde.

Het voelde voor Verstappen ook als een einde van een moeilijke periode, waarin het besef was gekomen dat hij bij Red Bull niet meer de snelste auto had.

"Onze auto is een monster geworden. We hadden een dominante wagen en nu is hij onbestuurbaar", somberde hij in september nog na de Grand Prix van Italië. Verstappen had door zijn sterke start van het seizoen een behoorlijke marge opgebouwd, maar durfde niet meer aan de wereldtitel te denken.

Maar met zijn indrukwekkende zege in São Paulo nam Verstappen een voorschot op zijn vierde wereldtitel. "Het is een rollercoaster geweest", zei hij. "Het is ongelooflijk om vanuit de achterhoede te winnen."

Red Bull-teambaas Christian Horner wilde na een periode vol tegenslag nog niet spreken van een nieuwe titel, maar beseft wel dat Verstappen een reuzenstap heeft gezet. "Dit was een flinke stoot, en een belangrijke."