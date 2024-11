Winterswijkse IJsvereniging Vanochtend werd geschaatst op natuurijs

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 12:30 In Winterswijk is geschaatst op natuurijs, ondanks temperaturen boven nul

Een handjevol mensen kon vanochtend de ijzers onderbinden in Winterswijk. Hoewel de temperaturen nog niet tot onder het vriespunt zijn gedaald, werd daar voor het eerst geschaatst op natuurijs.

Dat kon dankzij een experiment van de Winterswijkse IJsvereniging, waardoor vloer van de 'krabbelbaan' koud genoeg was geworden en er een dunne ijslaag ontstond.

"Wij hebben voorwaarden gecreëerd die de natuur nodig heeft voor natuurijs", zegt ijsmeester Hendrik van Prooije tegen Omroep Gelderland. Zo is de asfaltbaan van onder geïsoleerd met schuimbeton, zodat de warmte uit de bodem het asfalt niet opwarmt. Daarnaast is er een witte laag aangebracht op de baan, waardoor het asfalt ook van boven wordt geïsoleerd en zonlicht wordt gereflecteerd.

Gisteravond werd besloten dat de omstandigheden vandaag goed genoeg waren om de baan te testen. Dat komt doordat er gisteren geen instraling van de zon was, en het vannacht een heldere nacht was. Bovendien was het windstil. Daardoor kon de grond veel warmte verliezen en kwam de grondtemperatuur op het witte asfalt beneden het nulpunt. Van Prooije begon vanochtend vroeg met het sproeien van water op de baan. Die was zodanig koud, dat hij bevroor.

En dus kon een kleine groep mensen de schaatsen weer uit de kast trekken. De primeur van schaatsen op natuurijs komt daarmee dit seizoen op naam van de Winterswijkse IJsvereniging.

Winterswijkse IJsvereniging Het eerste natuurijs

Vorig jaar had de vereniging ook al een primeur, die van de eerste marathon op natuurijs. Dat gebeurde op de 400-meterbaan. Die baan ligt nog op zwart asfalt, niet op een witte coating zoals de krabbelbaan. Op het zwarte asfalt lag de temperatuur vannacht nog rond de 1,5 graad.

"Dit seizoen gaan we testen en vergelijken", zegt Van Prooije. En wellicht wordt de 400-meterbaan dan ook verrijkt met zo'n witte laag. Kostbaar is dat wel. De vernieuwde krabbelbaan kostte 20.000 euro; voor de 400-meterbaan zou 100.000 euro nodig zijn. De ijsvereniging sprokkelt dat bij elkaar door acties en sponsoring. Er is al 40.000 euro opgehaald, maar "voor een kleine ijsvereniging is het erg duur", aldus Van Prooije.

300 man

Maar het betekent wél dat er eerder natuurijs mogelijk is dan anders. "We kunnen nu al ijs maken, en het vriest nog niet eens. Laat staan hoeveel ijs we kunnen maken als het straks -2 graden is."

Het zal nog even duren voordat Van Prooije weer aan de slag gaat met sproeien en de coating. "De volgende keer willen we dat er 300 man kunnen komen en dat we iedereen de avond van tevoren al kunnen informeren."

Winterswijkse IJsvereniging De eerste ijspret op natuurijs vanochtend