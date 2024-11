ANP Michel Vlap en Sam Lammers vieren de openingstreffer

NOS Voetbal • vandaag, 18:24 Zonder topscorer Steijn wint Twente bij Willem II, Lammers goudhaantje

Zonder de zieke eredivisietopscorer Sem Steijn heeft FC Twente een nipte overwinning geboekt bij Willem II in de eredivisie: 0-1. Bij afwezigheid van Steijn was Sam Lammers het goudhaantje van de Tukkers.

De start van Willem II was in ieder geval beter dan afgelopen woensdag tegen derdedivisionist Genemuiden in de KNVB-beker. Toen stond het na 24 minuten al 2-0 voor de amateurs. Nu was er halverwege de eerste helft nog niet gescoord en kreeg de thuisploeg mogelijkheden.

Fatah valt op

Daar was mede de hulp van Twente voor nodig. Twente-keeper Lars Unnerstall gaf de bal weg aan Amar Fatah, maar de Somalisch-Zweedse middenvelder profiteerde niet. Fatah was bij zijn eerste basisoptreden in de eredivisie een van de opvallendste spelers in het eerste half uur.

De 20-jarige huurling van het Franse Troyes waagde een schot en probeerde met een schwalbe over het been van Raffael Behounek een strafschop te versieren. Arbiter Ingmar Oostrom trapte er niet in en gaf hem een gele kaart. Het was de laatste actie van Fatah, hij ging geblesseerd naar de kant.

ANP De spelers van Twente vieren de openingstreffer van Sam Lammers

Tegen het einde van de eerste helft begon Twente zich te roeren met onder meer schoten van Youri Regeer en Sam Lammers op het doel van de Franse keeper Thomas Didillon-Hödl en ook Sayfallah Ltaief en Daan Rots waren gevaarlijk.

Na rust was het eerste gevaar weer voor Willem II. Na een voorzet van Rúnar Thór Sigurgeirsson raakte Kyan Vaesen, afgelopen woensdag met twee goals redder van de Tilburgers tegen Genemuiden, de onderkant van de lat.

Succesvolle counter

Een doelpoging van Willem II'er Cisse Sandra werd met een tackle voorkomen door Anass Salah-Eddine, waarna Twente genadeloos toesloeg in de counter. Ltaief zette voor en de vrijstaande Lammers, ex-jeugdspeler van Willem II, kon rustig binnenschieten.

Voor Lammers was het al zijn tiende uitdoelpunt in de eredivisie in 2024. Daarmee is hij Luuk de Jong (8), Johan Bakayoko (7) en ploeggenoot Ricky van Wolfswinkel (7) de baas. Het was ook de vijfde goal van dit seizoen voor de spits.

Ondanks enkele kansen voor Willem II, onder meer via een kopbal van Behounek, bleef Twente in het restant van de wedstrijd overeind.