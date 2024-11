FC Twente bestraft na racisme-incident: deel tribune gesloten in Europa League

FC Twente is door de UEFA bestraft vanwege racistische uitingen van fans richting een speler van Lazio, in het Europa League-duel ruim een week geleden.

Bij de volgende thuiswedstrijd in de Europa League, tegen het Belgische Royale Union SG, blijft een deel van de tribunes in het fanatieke Vak-P gesloten. De club krijgt ook een boete van 83.125 euro.

Op de clubsite laat Twente weten dat ook eigen onderzoek heeft uitgewezen dat er racistische uitingen zijn gedaan door een aantal fans. "Het is triest dat dit in ons stadion heeft plaatsgevonden. Dit gedrag is onacceptabel, FC Twente onwaardig en raakt ons allen diep."

"De impact die dit heeft op de goedwillende supporters, spelers en staf is groot. We stellen alles in het werk om de daders op te sporen, hen te bestraffen en om de boete op hen te kunnen verhalen. Voor personen die dit gedrag vertonen is geen plek in ons stadion."