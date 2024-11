ANP Theo van Gogh

NOS Nieuws • vandaag, 07:04 Wekdienst 2/11: Theo van Gogh herdacht • Ajax-PSV in de Johan Cruijff Arena

Goedemorgen! Vandaag wordt de in 2004 vermoorde Theo van Gogh herdacht in Amsterdam en in de Johan Cruijff Arena staat vanavond Ajax-PSV op het programma.

Eerst het weer: de dag begint op veel plaatsen grijs, maar vanuit het noordoosten breekt op steeds meer plaatsen de zon door. De temperatuur ligt rond 13 graden. Vannacht kan het landinwaarts een graadje vriezen. Vanaf zondag is het een paar dagen zonnig. In de nachten is het koud met waarden rond het vriespunt.

Weerplaza/NOS

Wat kun je vandaag verwachten?

In Amsterdam wordt Theo van Gogh vandaag herdacht. De regisseur en columnist werd precies twintig jaar geleden vermoord door de geradicaliseerde moslim Mohammed B.

De Conservatieve Partij in het Verenigd Koninkrijk kiest een nieuwe leider. De vorige, oud-premier Sunak, vertrok na de gigantische verkiezingsnederlaag in juli van dit jaar.

In Enschede en Amsterdam openen musea vanavond de deuren tijdens Museumnacht. Het Rijksmuseum in Amsterdam doet niet mee vanwege een aangekondigde demonstratie van milieugroepering Extinction Rebellion.

Om 18.45 uur nemen Ajax en PSV het tegen elkaar op in de Johan Cruijff Arena. Het is een duel tussen de nummers 2 en 1 van de eredivisie. De wedstrijd is te volgen in een liveblog op NOS.nl.

Dit is er vannacht gebeurd:

Het aandeel vrouwen dat omkomt bij gewapende conflicten is verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van VN-mensenrechtenorganisatie UN Women. In 2023 waren vier op de tien doden bij gewapende conflicten vrouw, twee keer zoveel als het jaar daarvoor. De toename komt grotendeels door de vele burgerslachtoffers in de Gazastrook.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Fijne dag!