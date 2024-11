EPA Billboard met zittend president Sandu, die zondag een tweede termijn wil veiligstellen

NOS Nieuws • vandaag, 01:36 Verkiezingen Moldavië ontsierd door corruptie in aanloop naar tweede stemronde

In Moldavië zijn in aanloop naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen verkiezingsmedewerkers weggestuurd die van corruptie worden beschuldigd.

"Sommige leden van verkiezingscommissies, onder wie voorzitters, secretarissen en griffiers, zijn opgenomen in documenten die zijn opgesteld door de politie en aanklagers", zei de hoogste verkiezingsfunctionaris. "Sommigen van hen zijn al verwijderd uit de verkiezingsorganen."

Corruptie en inmenging

De eerste ronde werd ontsierd door aantijgingen van corruptie en inmenging, waarbij de autoriteiten de voortvluchtige zakenman Ilan Shor ervan beschuldigden kiezers te hebben betaald om op de pro-Russische presidentskandidaat te stemmen.

Volgens de zittend president Maia Sandu was bij de eerste ronde sprake van een massale omkopingscampagne, waarin criminele groepen hebben geprobeerd 300.000 stemmen af te kopen. De groepen werkten volgens Sandu samen met "buitenlandse strijdkrachten". Ze noemde Rusland niet bij naam.

Zondag is de tweede ronde van de verkiezingen. Daarin neemt de pro-Europese president Sandu (52) het op tegen de pro-Russische kandidaat Alexandr Stoianoglo (57) van de Socialistische Partij. Sandu wil zondag een tweede termijn als president veiligstellen. In de eerste stemronde, twee weken geleden, behaalde ze 42 procent van de stemmen, tegenover 26 procent voor Stoianoglo. Een tweede stemronde was daarom noodzakelijk.

Referendum over EU

De presidentsverkiezingen vallen samen met een referendum over toetreding tot de EU. Een nipte meerderheid stemde voor het opnemen van een pro-Europese koers in de Moldavische grondwet. Het land wil in 2030 lid van de EU zijn. Ook rond het referendum waren er veel beschuldigingen van corruptie en buitenlandse inmenging.

President Sandu is een uitgesproken voorstander van toetreding tot de EU en heeft de afgelopen jaren werk gemaakt van het aanpakken van corruptie en het versterken van de rechtsstaat in het land. De verwachting is dat ze zondag wint van haar opponent Stoianoglo.

In Georgië waren afgelopen week eveneens verkiezingen. Ook daar hadden stemmers de keuze uit een pro-Russische en een pro-Europese partij. De pro-Russische regeringspartij eiste de verkiezingsoverwinning op, maar onder anderen president Zoerabisjvili erkende de uitslag niet. Volgens haar is het land slachtoffer geworden van een "speciale Russische operatie".