Positieve reacties na nipte winst pro-Europese kamp in Moldavië

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, is blij met de uitslag van het EU-referendum in Moldavië. De zege van het pro-Europese-kamp was nipt, maar volgens Von der Leyen heeft Moldavië laten zien dat het onafhankelijk is, dat het sterk is, en dat het een Europese toekomst wenst".