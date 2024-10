EPA Een vrouw bekijkt haar stembiljet in een stembureau in het dorp Hrusevo in Moldavië

NOS Nieuws • vandaag, 08:27 Minieme meerderheid Moldaviërs lijkt voor EU te kiezen

Op basis van voorlopige resultaten lijkt het erop dat een nipte meerderheid van Moldaviërs in een EU-referendum voor heeft gestemd. De vraag was of de pro-Europese koers van het land vastgelegd moest worden in de Moldavische grondwet.

Nadat ruim 98 procent van de stemmen geteld waren, bleek 50,03 procent van de stemmen voor de "ja"-optie te hebben gekozen en 49,97 procent voor "nee".

Gedurende de nacht stond het nee-kamp nog voor. Maar tegen het einde werden stembiljetten van de pro-EU-stemmers vanuit Europa geteld, waardoor de "ja"-campagne op het laatste moment een duwtje in de rug kreeg, melden lokale media.

De verkiezingen werden geteisterd door een grootschalige Russische desinformatiecampagne tegen de EU en inmenging van een pro-Russische oligarch die mensen geld betaalde om tegen te stemmen.

Correspondent Midden- en Oost-Europa Christiaan Paauwe: "Na een lange nacht voor veel Moldaviërs waar het nee-kamp steeds voor stond, lijkt de grondwetswijziging voor de EU-toekomst er toch doorheen te komen. Het is een hele nipte overwinning voor het ja-kamp, terwijl president Sandu hoopte op een overtuigde meerderheid voor de plannen voor EU-toetreding. Duidelijk is dat Rusland en de pro-Russische oligarch Shor alles op alles hebben gezet om dit te dwarsbomen, met desinformatie en zelfs het kopen van stemmen. Uit peilingen bleek dat een meerderheid van Moldaviërs voorstander is van EU-toetreding. Dat de grondwetswijziging er ondanks de pro-Russische inspanningen toch doorheen komt, zal voor hen een grote opluchting zijn."

Hoewel een verre van een overtuigd "ja" waar de regering op hoopte, zijn de voorlopige resultaten in het voordeel van de zittende pro-EU-president Maia Sandu. Het EU-referendum viel samen met de presidentsverkiezingen.

Sandu staat op ruim 41 procent met 97 procent van de stemmen geteld. Haar belangrijkste rivaal bij de presidentsverkiezingen, voormalig procureur-generaal Alexandr Stoianoglo, kreeg ruim 26 procent van de stemmen.

De presidentsverkiezingen gaan naar een tweede ronde omdat Sandu geen meerderheid haalt. De president zal het op 3 november opnieuw opnemen tegen Stoianoglo. De verwachting is dat Sandu die zal winnen voor een tweede termijn.

Verkiezingsinmenging

Vlak nadat de eerste resultaten binnenkwamen sprak Sandu het land toe en sprak ze van een "ongekende aanval op de vrijheid en democratie" van Moldavië deze verkiezingen. Volgens de president is er duidelijk bewijs was dat 'criminele groepen' geprobeerd hadden 300.000 stemmen af te kopen.

Die groepen zouden samenwerken "met buitenlandse strijdkrachten die vijandig stonden tegenover de belangen van Moldavië", zei Sandu. "Hun doel was om een democratisch proces te ondermijnen. Hun bedoeling was om angst en paniek in de samenleving te verspreiden", zei ze in een verklaring, zonder overigens Rusland bij naam te noemen.

De verkiezingen werd overschaduwd door een hele reeks beschuldigingen van verkiezingsinmenging door de voortvluchtige tycoon Ilan Shor, die in Rusland woont. Shor is de spin in het pro-Russische web dat vanuit Moskou probeert de politiek van Moldavië te sturen.

130.000 betaalde kiezers

Voorafgaand aan de verkiezingen zeiden autoriteiten dat zeker 130.000 kiezers geld hadden gekregen om tegen te stemmen. Uit gesprekken met deze kiezers blijkt dat ze roebels kregen via de organisatie van Shor. Nu zegt president Sandu dus dat dit aantal veel hoger ligt. Het is een van de vele manieren waarop Shor samen met Rusland de stembusgang probeerde te beïnvloeden en manipuleren.

De NOS was gisteravond bij een stembureau waar veel stemmers voor toetreding tot de EU zeiden te zijn:

0:52 Moldavische kiezers over de EU: 'We willen een betere toekomst'