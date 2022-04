Onderzoek na moord George Floyd: patroon van racisme bij politiekorps Minneapolis

Uit een uitgebreid onderzoek naar de gewelddadige dood van George Floyd in 2020, blijkt dat er al ten minste tien jaar sprake is van racisme bij het politiekorps van de Amerikaanse stad Minneapolis.

Agenten van het korps arresteren zwarte mensen vaker dan witte mensen, gebruiken meer geweld tegen hen, fouilleren hen vaker en racistisch taalgebruik wordt als normaal gezien, schrijven onderzoekers in een rapport van het bureau voor Mensenrechten van de staat Minnesota.

Zo bestaat de bevolking van Minneapolis voor ongeveer 19 procent uit zwarte mensen, maar in 63 procent van de gevallen waarin agenten geweld gebruikten, was het geweld gericht tegen zwarte mensen. Van de veertien mensen die sinds 2010 omkwamen door politiegeweld, waren er dertien gekleurd.

De onderzoekers spreken van een patroon van racisme, dat in strijd is met de wetten van de staat. De leiding van het korps slaagt er daarnaast niet in om agenten verantwoordelijk te stellen voor hun gedrag, schrijven de onderzoekers.

Racisme op bodycam-beelden

Het onderzoek begon in 2020, een week nadat de zwarte 46-jarige Floyd in Minneapolis werd gedood door een agent. Derek Chauvin drukte minutenlang zijn knie op de nek van de gearresteerde Floyd, die later in het ziekenhuis overleed. Beelden die een omstander maakte leidden over de hele wereld tot heftige protesten tegen racisme en politiegeweld.

