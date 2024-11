EPA Een herdenkingsplek voor Taylor in Louisville in 2020

NOS Nieuws • vandaag, 04:25 Oud-agent alsnog schuldig aan gebruik excessief geweld in zaak-Breonna Taylor

Een federale jury in de Verenigde Staten heeft oud-politieagent Brett Hankison schuldig bevonden aan het gebruiken van excessief geweld tegen Breonna Taylor, die in 2020 in de staat Kentucky werd doodgeschoten bij een huiszoeking. De dood van de 26-jarige zwarte vrouw leidde, samen met de dood van George Floyd twee maanden later, tot grote protesten in het hele land tegen racistisch politiegeweld.

In de nacht van 12 op 13 maart vielen meerdere politieagenten zonder waarschuwing het huis binnen van Taylor in het kader van een drugsonderzoek naar haar ex, die niet in de woning aanwezig was. De vriend van Taylor was wel binnen en opende het vuur toen de agenten onaangekondigd de woning binnenkwamen. De agenten schoten daarop terug. Taylor werd geraakt door zes politiekogels en overleed ter plaatse. Een agent raakte gewond, de vriend van Taylor bleef ongedeerd.

Agent Hankison vuurde tijdens het incident van buiten tien schoten af op Taylors glazen deur en ramen, maar raakte niemand. Sommige kogels kwamen terecht in het appartement van een buurman. De twee agenten die Taylor doodschoten, werden niet vervolgd omdat Taylors vriend eerst op hen schoot en zij volgens de aanklagers uit zelfverdediging handelden.

Hankison voerde in de rechtbank aan dat hij probeerde zijn collega's te beschermen omdat Taylors vriend op hen had geschoten. Aanklagers stelden dat hij roekeloos handelde door te schieten op een deur en ramen zonder een doelwit te zien.

20 uur overleg

De twaalfkoppige jury had meer dan twintig uur nodig, verspreid over drie dagen, om tot een oordeel te komen. Het is de eerste veroordeling van een agent die betrokken was bij de inval in de stad Louisville. Eerder op de avond werd Hankison door de jury vrijgesproken van de aanklacht dat hij buitensporig geweld had gebruikt tegen de buren van Taylor.

Een jury kon het vorig jaar niet eens worden over de aanklachten tegen Hankison, terwijl een jury hem in 2022 vrijsprak. Nu hij alsnog schuldig is bevonden kan hij maximaal een levenslange gevangenisstraf krijgen.