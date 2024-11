Mannen schieten op elkaar in Amsterdam-Zuidoost, drie gewonden

Bij een schietpartij in de Bijlmer in Amsterdam-Zuidoost zijn vanavond drie mannen gewond geraakt. Volgens de politie werd er "over en weer" geschoten.

De politie kreeg meerdere telefoontjes over de schietpartij op de Hakfort in de H-buurt. Toen de hulpverleners daar aankwamen, zagen zij twee zwaargewonde mannen met schotwonden. Twintig minuten later vonden agenten even verderop nog een derde gewonde.