Preventief fouilleren in Vlissingen levert lijst aan vondsten op

De afgelopen zes weken heeft de politie zeshonderd mensen preventief gefouilleerd in delen van Vlissingen. Daarbij werden onder meer een vuurwapen, een kruisboog en zeker twintig steekwapens in beslag genomen, maar ook een boksbeugel, pepperspray, cobra's en een hamer.

Sinds half september zijn delen van Vlissingen aangewezen als veiligheidsrisicogebied . Burgemeester Bas van den Tillaar nam dat besluit na meerdere schietpartijen in de stad. In de aangewezen gebieden mag de politie iedereen fouilleren. De maatregel geldt voor een half jaar.

Vier mensen werden aangehouden. De overige mensen die een wapen of drugs bij zich hadden, kregen een bekeuring of een straf opgelegd. De wapens zijn ingenomen.

Veilige leefomgeving

"De eerste resultaten tonen aan dat het nodig was om deze delen van Vlissingen aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied", zegt de burgemeester tegen Omroep Zeeland . "Ik wil dat de bewoners van deze wijken een veilige woon- en leefomgeving hebben. We moeten echt een omslag maken en wapenincidenten stoppen."

Volgens de politie zijn bewoners blij met de maatregelen en heeft de meerderheid vrijwillig meegewerkt aan de controles. Wie weerstand bood, had volgens agenten bijna in alle gevallen strafbare zaken bij zich.

Wisselende locaties

Bij het fouilleren gaat de politie secuur te werk. Van tevoren worden afspraken vastgelegd, zodat controles willekeurig zijn en etnisch profileren voorkomen wordt. Iedere vierde persoon die langskomt, wordt er bijvoorbeeld uit gepikt. "Het kan voorkomen dat we een persoon die bij ons bekend is, laten doorgaan", zegt de teamchef van de politie. "Dat is soms frustrerend, maar het is belangrijk dat we volgens de regels werken."