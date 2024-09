Dode en gewonde bij schietpartij Vlissingen

Bij een schietpartij op de Visodeweg in Vlissingen is iemand omgekomen. Een andere persoon is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De twee slachtoffers werden gevonden bij een zwarte auto.

De politie kan nog geen verdere informatie geven over een aanleiding of schutter. Agenten doen ter plaatse onderzoek. De Visodeweg ligt buiten de stad, net achter het havengebied.

Afgelopen zondag werd nog een vrouw van 25 beschoten in Vlissingen in de Van Dishoeckstraat. Zij raakte gewond, drie verdachten werden later in Rotterdam aangehouden.