Provicom Hulpdiensten in de straat waar het slachtoffer werd gevonden

In samenwerking met Omroep Zeeland NOS Nieuws • vandaag, 10:07 Vrouw (25) vanuit auto beschoten in Vlissingen, drie verdachten vast

Een vrouw van 25 is gisteren gewond geraakt bij een schietpartij in Vlissingen. De politie heeft later drie verdachten gearresteerd in Rotterdam.

Het slachtoffer werd rond 16.30 uur beschoten in de Van Dishoeckstraat en werd daarna in een andere nabijgelegen woning door hulpdiensten gevonden. Ze was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met de vrouw gaat, is onduidelijk.

Agenten vonden rond de Van Dishoeckstraat een bloedspoor en lege kogelhulzen. Het slachtoffer heeft verklaard dat ze buiten op straat door mannen in een auto was beschoten.

Gevlucht

Getuigen hadden de verdachten in een grijze auto zien vluchten. Later op de middag werden in Rotterdam drie mannen in een grijze Seat Leon onder schot gehouden door agenten. Het gaat om mannen van 23, 27 en 30 uit Vlissingen. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de beschieting en zitten vast.

De aanhouding werd gefilmd door een omstander:

Het drietal zit in beperking, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

In Vlissingen waren dit jaar al meerdere beschietingen, schrijft Omroep Zeeland. Volgens de omroep is dit de zevende keer dat mensen of panden zijn beschoten.