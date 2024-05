Vier mannen vast voor reeks schietpartijen in Vlissingen

De politie in Vlissingen heeft vier mannen aangehouden vanwege een reeks schietincidenten in de Zeeuwse stad. Ze worden verdacht van wapenbezit en twee van hen ook van poging tot moord of doodslag.

De arrestanten zijn mannen van tussen de 20 en 28 jaar uit Vlissingen, Ze zijn vanochtend opgepakt in drie woningen. De politie nam ook twee auto's in beslag.

De politie denkt dat het gaat om een ruzie in het criminele milieu die wordt uitgevochten via schietpartijen op straat. Vanwege de vele incidenten is er al een paar weken extra politiecontrole in Vlissingen. Ook wordt er meer gesurveilleerd in de wijk Middengebied, schrijft Omroep Zeeland.