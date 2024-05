Avondvierdaagse Vlissingen onder toezicht van burgerwacht

De organisatie van de vierdaagse heeft daartoe besloten, nadat zich in Vlissingen binnen 24 uur tot drie keer toe een schietincident had voorgedaan.

Speurhonden en helikopter

Over de drie schietincidenten is nog veel onduidelijk. Maandagavond hoorden buurtbewoners in de buurt van het Pablo Picassoplein een aantal schoten. Ze belden de politie die onder meer speurhonden en een helikopter inzette, maar geen gewonden of verdachten aantrof.

De derde plek waar werd geschoten is de Scheldestraat in het centrum. Bij een winkel zat een kogelgat in een raam, op straat lagen patronen. Dat ontdekte de eigenaar toen hij gisterochtend rond 10.00 uur bij zijn zaak aankwam. De politie deed sporenonderzoek, maar het is onbekend of dat iets heeft opgeleverd.