Delen Vlissingen vanaf morgen veiligheidsrisicogebied om schietpartijen

De politie gaat vanaf morgen preventief fouilleren in delen van Vlissingen. Burgemeester Van den Tillaar heeft het Middengebied en een deel van het centrum aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Reden voor die beslissing zijn meerdere schietpartijen die de afgelopen maanden in de stad plaatsvonden. De maatregel geldt voor een half jaar.

Vier dagen eerder werd ook al een vrouw beschoten in de stad. Zij raakte gewond, drie verdachten werden later in Rotterdam aangehouden. Er zijn dit jaar al negen schietincidenten in de stad geweest, schrijft Omroep Zeeland.