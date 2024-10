Getty Vreugde bij de Nederlandse vrouwen

NOS Voetbal • vandaag, 19:53 Brugts en Van de Donk bezorgen Oranje zege in oefenduel met Denemarken

Het Nederlands elftal heeft de oefenwedstrijd in en tegen Denemarken door een sterke eerste helft met 2-1 gewonnen. Oranje was beter, sloeg tweemaal vlak na elkaar toe maar kon in het resterende uur niet overtuigen. De thuisploeg maakte er met de aansluitingstreffer nog een spannende slotfase van.

Na plaatsing voor het EK van komende zomer speelt de ploeg van bondscoach Andries Jonker dit najaar oefenwedstrijden. Vrijdag werd het doelpuntenrecord verbroken tegen Indonesië (15-0), vanavond wachtte met Denemarken een veel serieuzere tegenstander.

Zeven jaar na het door Nederland gewonnen EK zijn beide finalisten van destijds teams in opbouw. De talenten van toen zijn sterkhouders, het merendeel van de selecties is inmiddels gestopt.

ANP Het Nederlands elftal in Denemarken

Jonker probeert in de oefenduels zijn EK-selectie vorm te geven en biedt mogelijkheden aan de nieuwe generatie. Het duel in Esbjerg was daarvoor een echte test, Denemarken staat een plaats onder Nederland twaalfde op de wereldranglijst.

Debuut Buurman

"Dit is een uitdaging. Nu moet je het laten zien. Als je doorgaans weinig kansen krijgt, is dit je kans", sprak bondscoach Andries Jonker vooraf. Hij ging vooral letten op Veerle Buurman, de 18-jarige debutante in de achterhoede. En op aanvallers Katja Snoeijs en Romée Leuchter, die al meer interlands op hun naam hebben maar nog geen basisplaats hebben veroverd.

Buurman hield zich achterin prima staande tegen de Deensen. Aan de zijde van Dominique Janssen werd de door Chelsea vastgelegde PSV-verdediger niet in de problemen gebracht.

Na afloop zei Buurman dat de kwaliteit om haar heen het voetballen makkelijk maakte. "Ik heb lekker ontspannen kunnen spelen, mezelf kunnen zijn.Er is nog veel werk aan de winkel, maar ik ben heel blij hoe ik mijn eerste interland heb gespeeld."

3:14 Buurman (18) kon 'lekker ontspannen spelen' bij Oranje-debuut: 'Super trots'

Oranje was beter en toonde met vleugelverdedigers Esmee Brugts en Chasity Grant, van nature aanvallers, veel drang naar voren. De eerste dreiging kwam via schoten van afstand van Brugts en Jill Roord, die haar honderdste interland speelde.

Twee goals in twee minuten

Brugts opende in de 26ste minuut alsnog de score. Na een afgeslagen hoekschop bracht Jackie Groenen de bal opnieuw hoog in, Brugts verlengde met een achterwaartse kopbal in de verre hoek. De 0-2 liet niet lang op zich wachten.

Aanvoerder Daniëlle van de Donk scoorde in haar 160ste interland, waarmee zij op een gedeelde tweede plaats komt met Lieke Martens. Van de Donk ging er op snelheid vandoor na een pass van Lyon-ploeggenote Damaris Egurrola en rondde met veel gevoel af over de uitkomende keeper.

Bij het rustsignaal kreeg Oranje een applausje van Jonker, in de tweede helft was er een stuk minder om van te genieten voor de bondscoach.

4:48 Jonker tevreden over Oranje en debutant Buurman: 'Toekomst in de top'

Snoeijs liet nog een buitenkansje onbenut na geblunder van de Deense doelvrouw, verder kwam Nederland nauwelijks meer tot dreigende aanvallen. Denemarken toonde verbetering na rust en bracht de spannend laat in de wedstrijd terug.

De even daarvoor ingevallen Cornelia Kramer tikte in de 87ste minuut binnen op aangeven van aanvoerder Pernille Harder. In de lange blessuretijd hield Oranje stand.

China en VS

Het Nederlands elftal komt binnen een maand weer bij elkaar. Ook dan staan er twee oefenwedstrijden op het programma: op 29 november tegen tegen China en de vier dagen later tegen de olympisch kampioen Verenigde Staten. De loting voor het EK in Zwitserland is op 16 december.