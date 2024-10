NOS Voetbal • vandaag, 12:11 Voormalig EK-finalisten Nederland en Denemarken zijn nu twee teams in opbouw

Het is alweer ruim zeven jaar geleden dat Nederland en Denemarken tegenover elkaar stonden in die historische EK-finale in Enschede. Het werd een duel dat in beide landen veel teweeg heeft gebracht.

"De wedstrijd zorgde ervoor dat we, ondanks de nederlaag, veel erkenning in eigen land kregen. Er was ook een huldiging. Dus dat toernooi was zeker goed voor ons", vertelt de Deense topvoetbalster Pernille Harder, die in de door Oranje met 4-2 gewonnen finale nog de 2-2 voor haar rekening nam.

Denemarken en Nederland staan vanavond om 18.00 uur opnieuw tegenover elkaar voor een oefenduel in Esbjerg. Bij beide teams is er in de tussentijd veel veranderd.

Onder aanvoering van Harder is Denemarken een nieuwe weg ingeslagen. De inmiddels 31-jarige speelster, die in 2018 en 2020 door de UEFA tot beste speelster van Europa werd gekozen, hoopt met een nieuwe generatie weer succes te boeken. "We hebben sinds het WK een nieuwe coach en hij laat ons met durf spelen, dus dat voelt goed."

"We maken nu een transitie door waarin jongere speelsters doorkomen die steeds meer ervaring opdoen. Dat is belangrijk. En we hebben nog steeds ervaren speelsters, dus dat maakt ons ook goed."

Pro Shots Pernille Harder als speelster van Bayern München

Nederland speelde in 2019 nog de WK-finale, maar echt grote prestaties bleven daarna uit. Er werd verjongd en opnieuw opgebouwd, net als bij de Denen.

Bondscoach Andries Jonker van Oranje slaat zijn team momenteel nog hoger aan dan Denemarken. "Normaal gesproken staan wij iets boven Denemarken, maar ik ben wel benieuwd naar dit team. Er ontbreken hartstikke veel spelers, maar dat maakt niks uit. We hebben een mooie ploeg."

Herinneringen

Jonker herinnert zich overigens weinig van de finale uit 2017. "Ik zat toen bij Wolfsburg. De enorme huldiging en blijdschap staan mij vooral nog goed voor de geest. Dat was wel mooi."

"Ik kreeg in die periode wel regelmatig mee wat er zich allemaal in Nederland afspeelde. Ik had toen ook regelmatig contact met Sarina Wiegman. Ik heb veel wedstrijden gezien, maar de finale helaas niet, want ik was toen aan het werk."

Harder koestert mooie herinneringen aan de EK-finale. "De wedstrijd was goed en lange tijd behoorlijk in evenwicht", herinnert de aanvalster van Bayern München zich. "Het was voor ons nogal wat dat we de finale hadden gehaald, een droom. Dat hadden we toen nooit verwacht. Het blijft een mooie herinnering, ondanks dat we die wedstrijd hebben verloren."

Denemarken-Nederland bij de NOS De oefenwedstrijd tussen Denemarken en Nederland begint om 18.00 uur is bij de NOS te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app.

Jonker gelooft dat Nederland en Denemarken in 2025 de EK-finale weer kunnen halen, maar hij ziet ook dat de concurrentie steeds beter is geworden. "Het kan, maar je hebt ook te maken met andere sterke Europese landen, zoals Spanje, Frankrijk, Engeland en Duitsland."

Ook Harder sluit niet uit dat het EK voetbal van volgend jaar - Nederland en Denemarken hebben zich al gekwalificeerd voor de eindronde in Zwitserland - dezelfde finale als in 2017 gaat krijgen.

"Het valt moeilijk te zeggen, er zijn zo veel goede landen. Elk land wordt beter en beter", aldus de Deense, die bezig is aan haar tweede seizoen bij Bayern München. "De strijd is meer open en dat is goed voor het vrouwenvoetbal. Maar natuurlijk, een herhaling van de finale uit 2017 sluit ik niet uit."