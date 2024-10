Reuters Aanhangers van de oppositie protesteren in Tbilisi

NOS Nieuws • vandaag, 18:35 • Aangepast vandaag, 18:44 Duizenden Georgiërs protesteren tegen uitslag parlementsverkiezingen

In Georgië hebben duizenden mensen zich verzameld bij het parlement in de hoofstad Tbilisi om te protesteren tegen de uitslag van de parlementsverkiezingen. De demonstranten zeggen dat de regeringspartij Georgische Droom, die Russischgezind is, door fraude tot winnaar is uitgeroepen.

De pro-Europese president Salome Zoerabisjvili en de oppositie hebben opgeroepen tot de betoging. Volgens de onafhankelijke president is het land slachtoffer van "een Russische speciale operatie".

De oppositie eist nu nieuwe verkiezingen die door internationale verkiezingswaarnemers worden begeleid. In een verklaring zeggen ze tegen hun aanhangers dat "zowel u als wij deze verkiezingen onwettig verklaren". De uitslag zal worden aangevochten en "we zullen samen winnen", klinkt het.

"Wij gaan niet onderhandelen, we gaan geen dialoog voeren. Het enige waar onderhandelingen en overeenstemming over zouden moeten gaan is over nieuwe verkiezingen", aldus de oppositie.

Corrrespondent Duitsland en Midden-Europa Chiem Balduk: "Onder de demonstranten heerst een 'alles of niets'-sfeer. Als zij nu niet protesteren om deze uitslag ongedaan te maken, dan dreigt het einde van de democratie en de Europese toekomst van het land, zeggen ze. De demonstranten vrezen dat Georgië verandert in een tweede Belarus, dat onder controle staat van Moskou. De hoop is dat het Westen de Georgische regering niet laat wegkomen met de vermeende verkiezingsfraude. Dat Orbán juist nu op bezoek is om steun te betuigen aan de regering doet daar niets aan af. "Hij is de enige EU-leider die deze uitslag erkent", schamperde de president. De sfeer is vooralsnog gemoedelijk. Er zijn veel gezinnen en jongeren en hoewel de politie in groten getale aanwezig is, houden zij zich op de achtergrond. Vanuit de hele wereld zijn er cameraploegen, dus ook de autoriteiten zijn erbij gebaat deze protesten vredig te laten verlopen."

Zoerabisjvili schaarde zich dit weekend achter de oppositiepartijen, die eerder al lieten weten de verkiezingsuitslag niet te accepteren. Kort nadat de stembussen gesloten waren kwamen verschillende exitpolls naar buiten.

Regeringsgezinde kanalen lieten daarop een overwinning zien voor regeringspartij Georgische Droom, terwijl andere exitpolls de verkiezingszege aan de gezamenlijke oppositiepartijen toeschreven. De kiescommissie meldde uiteindelijk dat Georgische Droom de verkiezingen had gewonnen met bijna 55 procent van de stemmen.

Buitenlandse agenten-wet

Waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) hebben vastgesteld dat er sprake was van intimidatie en het onder druk zetten van kiezers. Zo waren er tal van vechtpartijen bij stembussen. Ook werden stembureaumedewerkers geïntimideerd. In sommige gevallen werd volgens lokale media geweld gebruikt tegen journalisten.

Georgië kreeg eind vorig jaar de status van kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. Sindsdien nam de regering meerdere wetten naar Russisch voorbeeld aan, zoals de zogenoemde buitenlandse agenten-wet en de anti-lhbti-propagandawet. Het Europees Parlement noemt deze koers antidemocratisch. De EU schortte om die reden de onderhandelingen over toetreding op.

Viktor Orbán

De Hongaarse premier Orbán is in Tbilisi voor een officieel bezoek. Hij is een van de weinige regeringsleiders die Georgische Droom onmiddellijk feliciteerden met de overwinning. Andere Europese regeringsleiders hebben terughoudend of nog niet gereageerd op de overwinning van de partij.