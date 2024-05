EU wil dat Georgië net aangenomen controversiële wet intrekt

De Europese Unie heeft Georgië opgeroepen om de controversiële 'buitenlandse agenten'-wet in te trekken. Volgens deze nieuwe wet moeten organisaties die meer dan 20 procent van hun financiering uit het buitenland ontvangen zich registreren als 'buitenlands agent'.

De wet werd gisteren definitief door het parlement aangenomen, met 84 stemmen voor en 30 stemmen tegen. De regering zegt dat de wet nodig is om een halt toe te roepen aan "schadelijke buitenlandse actoren" die de politiek in Georgië zouden proberen te destabiliseren. Tegenstanders vrezen dat de wet ertoe leidt dat Georgië zich meer gaat richten op Rusland en minder op de EU.

De EU waarschuwt nu dat de wet de plannen van Georgië ondermijnt om zich aan te sluiten bij het samenwerkingsverband. "De goedkeuring van deze wet heeft een negatieve invloed op de vooruitgang van Georgië op het EU-pad", staat in een verklaring van EU-buitenlandchef Borrell en uitbreidingscommissaris Várhelyi.

"De keuze voor de toekomst ligt in de handen van Georgië. Wij dringen er bij de Georgische autoriteiten op aan de wet in te trekken."

Bekijk hier onze explainer over mogelijke uitbreidingen van de Europese Unie in de toekomst:

Massale protesten

In de afgelopen weken is er veel tegen de wet gedemonstreerd. Gisteren bezetten duizenden demonstranten een belangrijk kruispunt in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Ze kwamen samen op het Heldenplein, een kruispunt waar verkeer uit verschillende wijken samenkomt.