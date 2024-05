Meerderheid in parlement Georgië voor 'Russische' wet tegen buitenlandse inmenging

Correspondent Mitra Nazar in Tbilisi:

"De wet baart heel veel zorgen omdat het eigenlijk een Russische wet is die daar wordt gebruikt om vrije stemmen de mond te snoeren en ngo's te sluiten. Vanmorgen is door de parlementscomissie de laatste lezing van de wet in principe aangenomen. De president is tegen de wet dus dat kan nog wel tot spanning gaan leiden later deze week. Eerder vanmorgen stonden nog veel demonstranten bij het parlementsgebouw, her en der is veel politiegeweld te zien geweest. Er is nu nog een klein groepje demonstranten gebleven en zij zeggen voorlopig niet naar huis te gaan."