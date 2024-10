President Georgië erkent verkiezingsuitslag niet en roept op tot demonstraties

"Deze verkiezingen kunnen niet worden erkend, want dat zou hetzelfde zijn als erkennen dat Rusland hier is binnengekomen", zegt Zoerabisjvili. Ze noemt de verkiezingen "volledig gemanipuleerd" en schaart zich hiermee achter de oppositiepartijen die eerder al lieten weten de verkiezingsuitslag niet te accepteren.

Vanaf morgen brengt de Hongaarse premier Viktor Orbán een officieel bezoek aan Georgië. Dat heeft de Georgische regering zondag aangekondigd. Orbán is een van de weinige regeringsleiders die Georgische Droom onmiddellijk feliciteerde met de "verpletterende overwinning" bij de parlementsverkiezingen. Andere Europese regeringsleiders hebben terughoudend of nog niet gereageerd op de winst van de partij.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp schrijft op X dat "de parlementsverkiezingen in Georgië resulteerden in een voorsprong voor de regeringspartij, maar werden ontsierd door een ongelijk speelveld en aanzienlijke onregelmatigheden op de verkiezingsdag". Hij roept de Georgische autoriteiten op om iets te doen aan de zorgen van de verkiezingswaarnemers.

Intimidatie

Waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) liet eerder vandaag weten dat er sprake was van intimidatie en het onder druk zetten van kiezers. Zo waren er tal van vechtpartijen bij stembussen verspreid over het hele land. Ook werden stembureaumedewerkers geïntimideerd. In sommige gevallen werd geweld gebruikt tegen journalisten, meldden lokale media.