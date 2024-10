Pro-Russische regeringspartij stevent af op winst in Georgië, oppositie betwist uitslag

De Georgische regeringspartij, Georgische Droom, lijkt de parlementsverkiezingen in het land te winnen, hoewel de oppositie de uitslag betwist. Twee derde van de stemmen is geteld en de pro-Russische regeringspartij stevent af op winst met 53 procent van de stemmen, meldt de kiesraad. De opkomst was ongeveer 59 procent. Een deel van de papieren stemmen en stemmen van Georgiërs in het buitenland is nog niet geteld.