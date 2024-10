AFP Aanhangers van regeringspartij Georgische Droom eerder deze week

NOS Nieuws • vandaag, 03:09 Verkiezingen Georgië in teken van angst voor Rusland Mitra Nazar correspondent Turkije

Mitra Nazar correspondent Turkije



Zelina en Murman Tavkelishvili hebben de Russisch-Georgische Oorlog van 2008 nog vers op het netvlies staan. Het echtpaar van in de zestig woont op een kleine boerderij in Shindisi, een dorp in het grensgebied tussen Zuid-Ossetië en de rest van Georgië. In het dorp waren hevige gevechten tussen Russische en Georgische soldaten.

Ook werden burgers vermoord door Russen. Murman zelf werd gevangengenomen en zat vier dagen vast. "De Russen zijn moordenaars", zegt Zelina. Het mag duidelijk zijn: de Tavkelishvili's zijn absoluut niet pro-Russisch. Toch gaan ze stemmen op een partij die te boek staat als pro-Russisch.

Op de televisie in de woonkamer kijken ze naar het verkiezingsspotje van regeringspartij Georgische Droom. Het filmpje laat twee beelden naast elkaar zien. Aan de linkerkant zwart-witbeelden van vernietigde Oekraïense steden, aan de rechterkant kleurrijke beelden van vreedzame Georgische straten. De tekst eronder: "Nee tegen oorlog. Kies voor vrede. Stem op lijst 41."

Dat is precies wat Zelina gaat doen. "We leven al elke dag in angst. Nog een oorlog kunnen we hier echt niet aan", zegt ze. "We hebben geen keus."

In de video hieronder gaat correspondent Mitra Nazar in gesprek met Georgiërs die voor Georgische Droom gaan stemmen:

1:45 De oorlog in Oekraïne wordt als angstbeeld gebruikt in Georgië: 'Russen zijn vlakbij'

Met oorlogsbeelden uit Oekraïne wekt Georgische Droom de indruk dat Rusland elk moment kan binnenvallen als de prowesterse oppositie de verkiezingen wint, zoals dat ook in Oekraïne gebeurde. Alleen met Georgische Droom kan dat doemscenario worden voorkomen, is de boodschap.

Die boodschap komt aan, vooral op het platteland waar de steun voor de regeringspartij groot is. De rechts-conservatieve partij werd in 2012 opgericht door oligarch Bidzina Ivanishvili, die zijn fortuin verdiende in Rusland. De partij behaalde in 2012 en 2020 een meerderheid in het parlement en was een antwoord op de onvrede over vorige regeringen, die werden geplaagd door corruptieschandalen. In de beginjaren beloofde Georgische Droom Georgiërs een Europese toekomst.

EU-lidmaatschap

In de ogen van veel Georgiërs gaan deze verkiezingen nu toch over de keuze tussen Europa en Rusland. Georgië heeft jarenlang een pro-Europese weg bewandeld en werd eind vorig jaar officieel kandidaat-lid van de Europese Unie.

De regering is ondertussen een steeds meer pro-Russische koers gaan varen en dat baart Brussel en de pro-Europese Georgische oppositie zorgen. De oppositie heeft zich nu verenigd in vier coalities, waarmee ze hopen Georgische Droom te verslaan en terug te keren naar het EU-proces.

Op papier zegt de regeringspartij nog steeds te willen dat Georgië EU-lid wordt, blijkt uit leuzen in slogans en op verkiezingsposters. Maar hun daden in de afgelopen jaren wijzen op een pro-Russische koers.

De koerswijziging begon na de Russische invasie in Oekraïne. Toen koos de Georgische regering niet de kant van Oekraïne, maar zocht het juist betere betrekkingen met Moskou. De vrees voor een nieuwe oorlog in Georgië speelde daarbij een rol.

De regerende partij voerde het afgelopen jaar daarnaast een aantal antidemocratische wetten in die volgens critici opvallend veel lijken op controversiële Kremlin-wetten.

'Russische' wetten

Afgelopen voorjaar gingen Georgiërs massaal de straat op uit protest tegen de zogenoemde 'buitenlandse agenten-wet'. Rusland gebruikt eenzelfde wet om ngo's en onafhankelijke media monddood te maken. Daarna volgde een op Rusland geïnspireerde anti-lhbti-propagandawet. De EU heeft laten weten dat het lidmaatschapsproces van Georgië is stopgezet, omdat de regering met deze wetten de democratie ondermijnt.

In het grensgebied bij Zuid-Ossetië is de bevolking verdeeld. De 35-jarige boer Paata Devidze vindt dat Georgische Droom een gevaarlijke weg is ingeslagen. Net als veel oppositie-Georgiërs is hij ervan overtuigd dat Rusland de partij onder druk zet, om Georgië in de invloedsfeer te houden. "We hebben hier twee vijanden. De ene is Rusland. De andere is onze eigen regering", zegt hij.

Dreiging

De dreiging is na de oorlog van 2008 niet verdwenen. Geregeld worden Georgiërs gevangengenomen door Russen als ze te dicht bij de demarcatiegrens komen. In de afgelopen jaren doodden Russische militairen drie Georgische burgers. "En onze regering reageert door met ze samen te werken", zegt Devidze. "Georgische Droom is een slaaf van Rusland."

Ook hij is bang voor een nieuwe Russische aanval. "Als Rusland het wil, kunnen ze ons in drie dagen omverwerpen. We zijn een klein landje. Zij zijn groot en wreed." Juist daarom vindt hij dat Georgië zo snel mogelijk EU-lid moet worde. "Niet Rusland, maar Europa is een garantie voor onze vrede."

De Tavkelishvili's zien dat anders. Als een pro-Russische koers ertoe leidt dat er geen oorlog komt, dan moet het maar, zegt Zelina. "We weten niet wanneer ze zullen komen om ons te vermoorden. En wie zal ons dan beschermen?"