Bij de Georgische parlementsverkiezingen was sprake van intimidatie en het onder druk zetten van kiezers, zegt de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE) in Europa.

Waarnemers van de OVSE zeggen dat met name overheidsmedewerkers onder druk werden gezet bij het stemmen. De OVSE twijfelt eraan of mensen hebben kunnen stemmen zonder angst voor vergelding. De organisatie stelt vast dat de verkiezingen efficiënt waren georganiseerd, maar dat er wel sprake was van een sterk gepolariseerde campagne en een ongelijk speelveld.

Intimidatie bij de stembus

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is een onderzoek begonnen, en de kiescommissie stelt dat de uitslagen van het stembureau waar is geknoeid met stembiljetten allemaal ongeldig worden verklaard.

EU-toetreding in de ijskast

De partij belooft dat een goede band met Rusland tot stabiliteit en vrede leidt. De kant van het Westen kiezen zou leiden tot oorlog, zoals in Oekraïne. Georgië werd zelf in 2008 binnengevallen door Rusland.

Georgische Droom nam de laatste tijd behalve een pro-Russische ook een toenemend autoritaire houding aan. Het voerde onder meer de buitenlandse agenten-wet en de anti-lhbti-propagandawet in. Het Europees Parlement noemt deze koers anti-democratisch. Het kandidaat-lidmaatschap van het land is door Brussel in de ijskast gezet en de onderhandelingen over toetreding zijn gestaakt.