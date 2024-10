NOS Schaatsen • vandaag, 21:50 Velzeboer wint na 1.000 meter ook 500 meter in Montreal, gele kaart op 1.500 meter

Xandra Velzeboer heeft een dag na het goud op de 1.000 meter ook de 500 meter gewonnen bij wereldbekerwedstrijden in Montreal. Zo kende de Nederlandse shorttrackster een uitstekende start van het nieuwe wereldbekerseizoen.

In een spectaculaire finale moest een finishfoto uitwijzen dat ze nipt gewonnen had voor Amerikaanse Kristen Santos-Griswold. Brons ging naar de Belgische Hanne Desmet.

Het goud voor Velzeboer was de vierde gouden medaille voor de Dutch Lions, zoals de Nederlandse ploeg heet in het nieuwe format van het wereldbekercircuit. Velzeboer won zaterdag al de 1.000 meter, op de gemengde aflossing pakte Nederland ook de winst en Jens van 't Wout veroverde ook goud op de 1.000 meter.

World Tour Montreal bij de NOS De World Tour (voorheen wereldbeker) bestaat deze winter uit zes evenementen, die allemaal live te volgen zijn bij de NOS. De eerste twee weekenden zijn in Montreal. Volgende week zaterdag is de World Tour vanaf 18.25 uur te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Het commentaar is van Joris van den Berg.

Michelle Velzeboer belandde naast het podium nadat ze in de laatste bocht samen met de Canadese Florence Brunelle was gevallen. De zusjes Velzeboer hadden zich op indrukwekkende wijze geplaatst voor de finale. In hun halvefinaleheat finishten ze als nummer één en twee nadat ze vrijwel de hele race samen op kop hadden gereden.

De 17-jarige Angel Daleman, de andere Nederlandse shorttrackster op de 500 meter die Suzanne Schulting als mentor heeft, was eerder op de zondag al gestrand in de kwartfinales.

Gele kaart Velzeboer op 1.500 meter

Het goud op de 500 meter moet een troost zijn voor Xandra Velzeboer na een wisselvallig begin van de zondag. Velzeboer plaatste zich een half uur nadat ze op de gemengde aflossing goud had gepakt niet voor de finale van de 1.500 meter. Ze kreeg een gele kaart wegens twee straffen en daarmee werd haar een finaleplaats ontzegd.

Vlekkeloos ging de race toch al niet: ze finishte haar heat als derde en moest hopen een kwalificatie als een van de tijdsnelsten. Zo ver kwam het niet.

De andere Nederlandse op de mijl, de 19-jarige Zoe Deltrap, haalde de finale ook niet. Nadat ze via de herkansingen knap de halve finales had gehaald, finishte ze in die halve eindstrijd als voorlaatste in haar heat.

De Zuid-Koreaanse Kim Gili won goud op de 1.500 meter, voor de Belgische Hanne Desmet en de Zuid-Koreaanse Choi Minjeong. Suzanne Schulting, meervoudig wereldkampioen op de 1.500 meter, is er niet bij in Montreal. Ze slaat de opening van de World Tour over wegens een terugval in haar revalidatie.

Goud gemengde aflossing

In de finale van de gemengde aflossing waren de zusjes Velzeboer eerder op de zondag ook al succesvol met Sjinkie Knegt en Jens van 't Wout, toen zij goud wonnen op de gemengde aflossing. In de finale waren ze sneller dan Zuid-Korea (zilver), Canada (brons) en de Verenigde Staten.

De finale van de mixed relay in Montreal was al gauw een strijd tussen niet vier, maar twee landen. Na een vroege valpartij van Canada en de Verenigde Staten bleven Nederland en Zuid-Korea samen over. In de slotronden nam Van 't Wout de koppositie op fraaie wijze over en gleed soeverein naar de zege.

Nog een week in Montreal

Het tweede wereldbekerweekend (1 tot en met 3 november) van de World Tour stond gepland in Salt Lake City, maar die is verplaatst naar Montreal, de baan waar de shorttrackers nu ook rijden.

De baan in het Amerikaanse Salt Lake is vanwege gebreken in de boarding om veiligheidsredenen afgekeurd.