NOS Bloemendaal viert de 0-1 bij Oranje-Zwart

NOS Sport • vandaag, 17:21 Bloemendaal behoudt bij Oranje-Rood perfecte score: zevende zege op rij

De hockeyers van Bloemendaal hebben hun uitstekende start van het seizoen in de hoofdklasse voortgezet. Op bezoek bij Oranje-Rood in Eindhoven boekte de ploeg van coach Michel van den Heuvel zijn zevende overwinning in zeven wedstrijden: 2-3.

In Rotterdam versloeg Rotterdam Pinoké met 1-0. Dat was gezien de moeizame start van beide clubs dit seizoen voor Rotterdam een welkome zege en voor Pinoké een nieuwe tegenslag.

Uitslagen hoofdklasse dit weekend Mannen Vrouwen HDM - Nijmegen 3-1 Amsterdam - Kampong 3-3 Kampong - Amsterdam 2-4 Tilburg - Huizen 2-0 Klein Zwitserland - SCHC 3-0 Rotterdam - HDM 1-2 Rotterdam - Pinoké 1-0 HGC - SCHC 2-2 Oranje-Rood - Bloemendaal 2-3 Hurley - Oranje-Rood 1-2 Hurley - Den Bosch (16.00 uur) Den Bosch - Pinoké (16.00 uur)

Sinds de terugkeer van Van den Heuvel, die na de Olympische Spelen stopte als bondscoach van België, gaat het Bloemendaal voor de wind. Het was Lucas Veen, zoon van oud-internationals Stephan Veen en Suzan Veen-Van der Wielen, die de score opende.

Waar de aandacht bij de eerste strafcorner uitging naar de Spaanse specialist Marc Miralles sloeg de 20-jarige Veen na een push van Teun Beins toe in de rebound.

Spanning in tweede helft

Oranje-Rood kwam weer op gelijke hoogte na een fout van Beins, waarvan de Belg Thibeau Stockbroekx profiteerde. De thuisploeg kreeg daarna een ideale kans op voorsprong te komen via een strafbal, maar Maurits Visser stopte de inzet van Jelle Galema.

Bloemendaal strafte die misser af en sloeg uit de counter genadeloos toe. Eerst was het de Australisch-Nederlandse spits Nathan Ephraums die zich op voor hem typerende wijze langs keeper Tobias Walter werkte en scoorde. Jan van 't Land maakte er uit de draai 1-3 van.

NOS Oranje-Zwart viert de 1-1

Na een door Sheldon Schouten benutte strafcorner werd het in de tweede helft spannend. De thuisploeg kwam ondanks onder meer een late strafcorner echter niet meer naast Bloemendaal, dat zijn perfecte start van het seizoen in stand hield.

Sterk vertegenwoordigd bij Oranje, matig in hoofdklasse

Rotterdam en Pinoké zijn allebeid goed vertegenwoordigd in de laatste trainingsgroep van het Nederlands elftal, maar dat 'succes' is tot nu toe niet terug te zien in de resultaten in de hoofdklasse.

Met 7 van de 31 spelers is Rotterdam zelfs hofleverancier van Oranje sinds de gouden plak bij de Olympische Spelen in Parijs. Dat dankt de club onder meer aan een uitstekende jeugdopleiding.

Zo zijn talenten als Guus Jansen, Pepijn van der Heijden en Olivier Hortensius geselecteerd, naast Thijs van Dam, Tjep Hoedemakers, Steijn van Heijningen en Derk Meijer. Van der Heijden en Hortensius wachten nog op hun eerste interland.

Ook Pinoké, landskampioen van 2023 en winnaar van de Euro Hockey League in april 2024, is goed vertegenwoordig bij de start van het nieuwe Oranje-tijdperk. Vorig seizoen stelde Pinoké-coach Jesse Mahieu als doel om meer spelers bij Oranje krijgen en dat is nu gelukt met vier spelers bij de trainingsgroep.

Pro Shots Pinoké-coach Jesse Mahieu

Blikvanger van Pinoké is Miles Bukkens en ook Joep Troost, Daan Bonhof en Hidde Brink kregen een oproep. De laatste twee speelden nog geen interland.

Hertzberger matchwinner

Geen van bovengenoemde namen eiste vandaag een hoofdrol op. Oud-gediende Jeroen Hertzberger (38) werd in Rotterdam in de 45ste minuut de matchwinner van de thuisploeg.

Ondanks het hoge Oranje-gehalte staan Pinoké en Rotterdam voorlopig teleurstellende zesde en zevende in de hoofdklasse. Het wordt voor zowel Rotterdam als Pinoké nog een opgave bij de eerste vier te eindigen en zich voor de play-offs te plaatsen.