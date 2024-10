Pro Shots Den Bosch heeft gescoord tegen SCHC

NOS Sport • vandaag, 20:41 Hockeysters Den Bosch nemen verder afstand met winst op achtervolger SCHC

De topper in de hoofdklasse tussen de hockeysters van SCHC en Den Bosch is geëindigd in een 2-0 zege voor de Brabantse vrouwen. De kraker werd eerder deze maand afgelast vanwege het overlijden van de vader van een van de SCHC-speelsters.

Landskampioen Den Bosch, die in de reguliere competitie inmiddels 48 wedstrijden ongeslagen is, bleef daardoor zonder averij en leidt de dans op de ranglijst met 24 punten uit acht duels. SCHC bleef op 19 punten staan, evenveel als Amsterdam en Pinoké. Daarachter volgen op zeven punten van de achtervolgende groep Hurley en Kampong.

Corners voor Den Bosch

De openingsfase was voor SCHC, dat in de competitie al acht wedstrijden niet op eigen veld van Den Bosch had gewonnen, maar daarna lieten de gasten zich meer en meer gelden. Zo zag Frédérique Matla een strafcorner gekeerd worden door keepster Elodie Picard, die ook redde op een schot van Charlotte Englebert.

Pro Shots Sanne Koolen (Den Bosch) en Yibbi Jansen (SCHC) in duel

Matla had ook met haar tweede en derde corner geen succes. Net na rust mocht Sanne Koolen het een keer vanaf de rand van de cirkel proberen en zij wist wel doel te treffen: 0-1. Niet veel later was SCHC-specialist Yibbi Jansen dicht bij de gelijkmaker, maar haar strafcorner werd door Josine Koning met de stick weggetikt.

Knappe actie

Haar Bilthovense collega Picard onderscheidde zich met een knappe ingreep op een inzet van Teuntje de Wit. In het laatste kwart kon de Belgische sluitpost echter niet voorkomen dat diezelfde De Wit alsnog scoorde met een tip-in na een knappe actie op de achterlijn van Maartje Krekelaar: 0-2.

Die klap kwam SCHC, dat vorig seizoen in de finale van de play-offs de landstitel aan de Bossche formatie moest laten, niet meer te boven. Integendeel, het was aan Picard te danken dat de score niet verder opliep.