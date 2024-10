ANP Maria Verschoor

NOS Sport • vandaag, 21:33 Voor het eerst hockeysters geveild in India: Jansen grootverdiener, Verschoor realistisch

Tophockeysters Maria Verschoor en Yibbi Jansen zaten vandaag gekluisterd aan de livestream op YouTube. Dinsdagochtend en -middag gingen de vrouwen onder de hamer voor de veiling van de Hockey India League (HIL), de mannen waren gisteren al afgehamerd.

Het is voor de hockeysters de eerste keer dat ze meedoen aan de lucratieve HIL, die na een afwezigheid van zeven jaar weer terug is op de hockeykalender. Het budget dat vrouwenteams hadden, was precies de helft van de mannenteams. Toch deed dat weinig af aan de (financiële) aantrekkingskracht van het toernooi.

Verschoor gaat voor zo'n 11.000 euro eind december naar India, terwijl Jansen zelfs de bestbetaalde niet-Indiase wordt van alle hockeysters op de HIL. Zij gaat ruim 30.000 euro verdienen.

Biedingen vielen tegen

"Best wel spannend zo'n proces, ineens kom je in beeld", zegt Verschoor, die gaat spelen voor Soorma Hockey Club. Het toernooi in India duurt zes weken en betekent voor hockeyers naast de ervaring, ook een financieel extraatje.

Voor de mannen werden behoorlijke bedragen neergeteld. Zo gingen de internationals Jip Janssen (59.000 euro), Lars Balk (44.000 euro) en Thierry Brinkman (41.000) voor grote sommen weg. Maar topspeelsters als Verschoor, Xan de Waard - verkozen tot beste speelster ter wereld - en Freeke Moes, die EK's, WK's en de Spelen in Parijs onlangs wonnen, gingen voor ongeveer 10.000 euro onder de hamer.

"Ik had best wel een verwachting over wat er geboden zou worden, dat viel eigenlijk tegen...", geeft Verschoor toe.

ANP Jansen (l) en Verschoor vieren een rake strafcorner tegen Argentinië op de Olmypische Spelen

De enige Nederlandse voor wie echt een serieus bedrag werd neergelegd was SCHC-strafcornerspecialiste Jansen: voor zo'n 31.000 euro gaat zij naar Odisha Warriors. "Ik vond het heel spannend", vertelde Jansen bij Langs de Lijn en Omstreken op Radio 1. "Zo'n bedrag in een maand, dat is best bizar eigenlijk. Zeker vergeleken met andere speelsters."

Bij Jansen overheerst dan ook vooral blijdschap. "Het is heel leuk om zoiets mee te maken, ook omdat dit niet vaak kan. Volgend jaar zitten we bijvoorbeeld in de voorbereiding op het WK. Ook los van het geld wordt het een mooi avontuur: het hockey in India leeft heel erg, ze maken er een echt evenement van met superveel publiek."

Hoe het niveau gaat zijn, kan Jansen moeilijk inschatten. "Het is voor het eerst dat dit toernooi voor de vrouwen georganiseerd wordt, je weet nooit hoe dat gaat lopen. Ik denk dat het een ander soort hockey is dan ik in Nederland gewend ben. Indiase spelers zijn vaak heel technisch."

audiofragment Yibbi Jansen over veiling voor India: 'Bizar bedrag'

Verschoor begrijpt wel dat Jansen zoveel opleverde op de veiling: "Ik had wel verwacht dat Yibbi er voor heel veel geld uit zou gaan, omdat zij zo'n goede strafcorner heeft. Heel eerlijk gezegd dacht ik dat ze misschien wel voor meer zou gaan."

Verschoor komt vervolgens met een eigen rekensom. "Het budget voor de vrouwen was per team 200.000 lakh (omgerekend 218.000 euro), voor de mannen 400.000 lakh. Stel dat je die budgetten gelijktrekt, zou het bedrag voor Yibbi verdubbeld moeten worden en heeft zij meer gekregen dan de duurste Nederlandse man, Jip Janssen." Die ging inderdaad voor zo'n 59.000 euro weg.

Pro Shots Jansen (l) leverde ruim 30.000 euro op, De Waard gaat ongeveer 11.000 euro verdienen

International Josine Koning, keepster van Den Bosch, deed zelf niet mee aan de veiling, omdat het haar niet uitkwam met haar planning. Van haar team is alleen de Belgische Charlotte Englebert geveild, voor ongeveer 17.000 euro.

Volgens Koning mocht iedereen gewoon meedoen van de club. "Als mensen het hadden gewild had het gewoon gekund." Dat bevestigde ook grootverdiener Jansen: "Ik heb dit in overleg met mijn club gedaan. Als ze hadden gezegd dat ze het helemaal niks vonden, had ik het waarschijnlijk ook niet gedaan."

Gelijke betaling

Keepster Koning hoopt dat dit toernooi een succes wordt. "Het is te gek dat dit nu ook voor vrouwen georganiseerd wordt. Het is een kans voor profilering van vrouwenhockey, zeker in India waar vrouwenhockey echt ontzettend groot is. En voor de vrouwen zelf is het een mooie kans om een zakcentje bij te verdienen en natuurlijk een hele vette ervaring te hebben."

Koning sprak zich in het verleden vaker publiekelijk uit over gelijke betaling. Maar dat het budget van de HIL voor de vrouwen lager is dan voor de mannen, vindt ze best wel logisch. "Het is ook gewoon nog een jonge competitie voor de vrouwen en ik denk dat er ook daardoor nog wel wat ongelijkheid in zit voor ons. In de ideale wereld zou je dat het liefst veranderen."