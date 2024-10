Meer dan 120 mensen gedood bij aanvallen van RSF nabij Sudanese hoofdstad

RSF voerde tussen 20 en 25 oktober meerdere aanvallen uit in de provincie Gezira ten zuidoosten van hoofdstad Khartoem. Daarbij werden burgers volgens de VN lukraak beschoten en vrouwen en meisjes verkracht. Ook zouden boerderijen in brand gestoken zijn en werden huizen en markten geplunderd. De VN-coördinator voor humanitaire hulp in Sudan zegt geschokt te zijn over de toename van het geweld in de provincie. "Dit zijn afschuwelijke misdaden."