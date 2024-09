Zware gevechten in Khartoem, regeringsleger Sudan probeert terrein te heroveren

Het regeringsleger van Sudan heeft een felle aanval geopend op de rebellen die grote delen van de hoofdstad Khartoem in handen hebben. Het zou gaan om de hevigste gevechten in maanden.

Het leger zou de tegenstander bestoken met artillerie en luchtaanvallen. Bij de Nijlbruggen in de stad worden zware gevechten gemeld. Oprukkende troepen zouden proberen de rivier over te steken.

In Sudan heerst al sinds april vorig jaar een bloedige strijd tussen het regeringsleger en de Rapid Support Forces, voorheen een paramilitaire organisatie, die is voortgekomen uit Arabische milities. De burgeroorlog brak uit toen de partijen het niet eens konden worden over de verdeling van de macht nadat dictator Omar al-Bashir was afgezet bij een opstand.