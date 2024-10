Rusland: 30 Oekraïense drones vernietigd

De drones zijn volgens de Russische gouverneur Glakov vernietigd boven de regio's Voronezj, Brjansk, Orjol, Lipetsk en Belgorod, in het zuiden van Rusland. Ook zijn enkele auto's beschadigd, meldt Glakov op Telegram.

De gouverneur van de regio Tambov - zo'n 450 kilometer ten zuidoosten van Moskou - zegt op Telegram dat een Oekraïense drone neerstortte in het district Michurinsky. Hierdoor brak volgens hem brand uit, die snel was geblust. Er zijn geen gewonden of materiële schade, schrijft de gouverneur.