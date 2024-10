Doden na Russische aanvallen op Kyiv en Dnipro

In Oekraïne zijn zeker vier doden gevallen bij Russische aanvallen. In Kyiv werd een flatgebouw getroffen door een drone. In de zuidelijk gelegen stad Dnipro werden meerdere flats en een medische instelling geraakt.

Gisteravond rond 20.00 uur (Nederlandse tijd) ging in Kyiv het luchtalarm af vanwege de aanval. Een half uur later waren in de Oekraïense hoofdstad explosies te horen. Een meisje van 15 is om het leven gekomen, meldt de burgemeester van Kyiv.