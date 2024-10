Vrede in Oekraïne? Minister Brekelmans: 'Ze hebben te weinig om te winnen'

EPA Minister Brekelmans in Brussel deze zomer

Minister van Defensie Ruben Brekelmans (VVD) zegt dat niemand de oorlog met Rusland "naar de NAVO wil brengen". Daarom verwacht hij dat de oorlog in Oekraïne voorlopig nog niet voorbij is. "Als Oekraïne zegt dat ze te weinig hebben om te winnen, dan hebben ze daar gelijk in", zegt Brekelmans in Nieuwsuur.

Al hebben veel landen geleverd wat ze aan wapens kunnen leveren, Rusland kan de productie eindeloos opvoeren, ziet Brekelmans. "Dat zullen we in het Westen ook moeten doen." Ook al kost dat miljarden, zegt de minister. "We weten één ding zeker, als we stoppen en Rusland gaat verder en komt als winnaar uit de bus, dan worden de kosten alleen maar nog hoger."

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn overwinningsplan gepresenteerd en wil Rusland met vijf concrete punten dwingen tot onderhandelingen. Ook wil hij dat Oekraïne snel kan toetreden tot de NAVO. Zelensky, die zegt dat zijn plan valt of staat met de (militaire) steun van Oekraïnes bondgenoten, denkt dat de oorlog binnen een jaar voorbij kan zijn.

Brekelmans ziet dat anders. "Niemand wil dat dit eindeloos voortduurt. Maar Oekraïne is nu in het defensief. Dan hebben ze weinig aan de onderhandelingstafel." Over het lidmaatschap van de NAVO kan pas sprake zijn als er geen enkele vorm van oorlog meer is, zegt de minister.

Artikel 5

Ook NAVO-chef Mark Rutte is terughoudend als het gaat om het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. Alle steun die de NAVO nu al aan Oekraïne verleent "slaat een brug naar lidmaatschap", zei Rutte deze week in Brussel. Oekraïne wordt lid van de NAVO "als de tijd daar rijp voor is". Artikel 5 uit het NAVO-handvest bepaalt dat een aanval op een lidstaat een aanval is op allen. Het lidmaatschap van Oekraïne zolang het nog in oorlog is met Rusland, ligt daarom moeilijk.

De Amerikaanse president Joe Biden drong er vandaag tijdens een flitsbezoek aan Duitsland op aan dat het Westen Oekraïne moet blijven steunen in de strijd tegen de Russische invasie. De Amerikanen beloofden deze week extra luchtverdedigingsmiddelen, munitie en pantservoertuigen.

Nederland trekt 400 miljoen euro uit om samen met Oekraïne drones te ontwikkelen. De helft van die drones moet uit Nederland komen:

3:34 Dronebouwer uit Uden: 'Door de oorlog in Oekraïne is er veel meer werk'

Nederlandse bedrijven zijn blij met de mogelijke orders voor drones. Het ministerie van Defensie maakt uiterlijk juni volgend jaar bekend gemaakt hoe het 'Actieplan Drones' er concreet uit gaat zien, welke budgetten Defensie vrijmaakt en op welke manier bedrijven er aanspraak op kunnen maken.

Maar Brekelmans kondigt in Nieuwsuur alvast aan dat er voor Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR)-drones voor Oekraïne een contract is afgesloten met het Nederlandse bedrijf DeltaQuad. Defensie schaft de drones aan voor een bedrag van 42,6 miljoen euro.

Zelensky wil toestemming van zijn bondgenoten om westerse wapens in te kunnen zetten op Russisch grondgebied. Van Nederland heeft hij die toestemming, mits het gaat om militaire doelen en Oekraïne zich houdt aan het internationaal recht. Een aantal landen heeft echter nog bedenkingen, waaronder de Verenigde Staten en Duitsland.