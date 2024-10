Reuters Hulpdiensten doorzoeken het puin in Dnipro

NOS Nieuws • vandaag, 05:46 • Aangepast vandaag, 08:54 Nachtelijke drone-aanvallen gemeld in Oekraïne en Rusland

In Oekraïne en Rusland zijn afgelopen nacht drone-aanvallen gemeld. De Oekraïense luchtmacht zegt dat 41 van de 80 gelanceerde kamikazedrones werden neergehaald. In de regio Soemy zou opnieuw energie-infrastructuur zijn aangevallen. In Kyiv klonk urenlang het luchtalarm.

Vanuit Oekraïne zijn nog geen berichten bekend over slachtoffers of schade. Wel is het dodental door de Russische luchtaanvallen van gisteren opgelopen. Inmiddels melden Oekraïense bestuurders verspreid over het land negen doden, gisteren waren dat er zeven.

Twee slachtoffers van de Russische bombardementen waren kinderen, zo is bekendgemaakt. Dnipro lijkt het zwaarst getroffen. Daar zijn vijf burgers om het leven gekomen bij een aanval op een appartementencomplex. Ook is een ziekenhuis beschadigd.

Rusland: 51 drones neergehaald

Daartegenover zegt het Kremlin dat Oekraïne afgelopen nacht een grote drone-aanval heeft uitgevoerd op Russische grensregio's. Het leger beweert dat er 51 toestellen zijn neergehaald. Een vrouw zou gewond zijn geraakt bij een drone-aanval in Belgorod.

De drones zijn volgens een Russische gouverneur vernietigd boven de regio's Voronezj, Brjansk, Orjol, Lipetsk en Belgorod, in het zuiden van Rusland. Op verschillende plekken zou brand zijn uitgebroken na de aanval. Ook raakten auto's beschadigd.

Dagelijkse stroomstoringen

Beide landen beweren dat ze alleen militaire doelwitten onder vuur nemen. Desondanks zijn vele duizenden burgers omgekomen in de oorlog, die Rusland is begonnen door het buurland binnen te vallen in februari 2022. Het overgrote deel van de burgerslachtoffers is Oekraïner.

In de aanloop naar de winter wordt opnieuw de Oekraïense energie-infrastructuur aangevallen door het Russische leger. Als gevolg daarvan kampt een groot deel van het land dagelijks met stroomstoringen. In de regio Soemy is in de nacht van zaterdag op zondag ook zo'n aanval gemeld, maar de impact ervan is nog niet duidelijk.