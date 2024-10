Den Bosch komt na zege bij VVV naast koploper Helmond Sport

Bakala breekt de ban

VVV begon in Venlo aanvallend, maar Den Bosch, winnaar van de eerste periode, nam de regie over en Mikulas Bakala scoorde met een stuiterbal.

Volendam in opmars

Aan de Dijk stond het al na 26 minuten 3-1 voor thuisploeg Volendam. De ervaren tandem Robert Mühren-Henk Veerman was verantwoordelijk voor de derde goal. Mühren was de aangever en Veerman met een wippertje de afmaker.

Na rust maakte Déron Payne er, na weer een assist van Mühren, 4-1 van. Het was de vierde zege op rij en de zesde zege in de laatste zeven competitiewedstijden voor de ploeg van coach Rick Kruys.

Ook aan de Krommedijk waren de verhoudingen snel duidelijk en stond het via Jaden Slory en Joshua Mukeh voor rust al 2-0 voor FC Dordrecht. In Den Haag was Jesse van de Haar met een kopbal in de 73ste minuut de matchwinner van De Graafschap in een spannend duel met ADO.