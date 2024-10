Daneels scoort van 65 meter en schiet Helmond Sport naar koppositie

Helmond Sport heeft de koppositie gepakt in de eerste divisie. Tegen Roda werd met 2-1 gewonnen. Lennerd Daneels maakte in die wedstrijd een prachtige treffer die heel erg leek op de wereldgoal van Heracles-speler Mario Engels tegen Ajax, maar dan van nog verder weg.

Roda de betere

Roda was na een halfuur spelen dichtbij de 0-1. Tiago Çukur kopte op de lat uit een voorzet van Cain Seedorf. Op slag van rust was ook Thibo Baeten van de ploeg uit Kerkrade nog dicht bij een doelpunt.

Winnende Ogenia

In de tweede helft kwam Helmond beter in de wedstrijd, maar nu scoorde Roda tegen de verhouding in. De Kosovaar Patriot Sejdiu kapte zijn tegenstander uit en stiftte de bal met veel gevoel over doelman Wouter van der Steen: 1-1.