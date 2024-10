Pro Shots Mario Engels na zijn fraaie doelpunt tegen Ajax

NOS Voetbal • vandaag, 21:56 Weghorst beleeft 'mooie middag', Engels geniet na van wereldgoal: 'Gekkenhuis'

Het was zo'n typische 'met alles erop en eraan'-wedstrijd. Heracles-Ajax (3-4) telde niet alleen veel goals, er viel ook een werelddoelpunt te bewonderen, paal en lat werden geraakt, er was een betwiste strafschop en een misschien wel beslissende rode kaart. En natuurlijk een matchwinnaar.

Om met dat laatste te beginnen: Wout Weghorst gaf zijn toch al groeiende reputatie als supersub weer een volgende boost mee. Hij zette als invaller voor Brian Brobbey bij een 2-2 stand Ajax tot twee keer toe op voorsprong. De tweede keer uit een zelf verdiende strafschop.

'Gewoon een penalty'

"Het was een mooie middag", luidde dan ook de logische reactie van Weghorst, die tussen 2014 en 2016 zelf bij Heracles voetbalde. "Het is een mooie plek om terug te komen. Het was ook lang geleden, maar ik zag links en rechts toch nog wel bekende gezichten."

4:49 Weghorst blij met belangrijke rol bij Ajax: 'Moet er klaar voor zijn als ik erin kom'

De spits begon op de bank en zag vanaf die plek hoe Brobbey opnieuw kansen verkwanselde. Op de suggestie dat er op die momenten 'als ik daar zou staan, maak ik ze' door zijn hoofd schoot, ging Weghorst wijselijk niet in.

"Uiteindelijk wil je succesvol zijn met elkaar. Het enige wat ik zelf kan doen is mij focussen op mijn eigen rol. Ik moet er klaar voor zijn als ik erin kom. En dan heb je maar één doel: het verschil maken."

En dat lukte. Met een rake kopbal en dus een strafschop na een overtreding van Max Bruns. Weghorst: "Hij zei: 'Dat was wel heel licht. Was dat wel een penalty?' De bal viel er een beetje dood tussenin. Ik sprintte erop af en op het moment dat ik wil uithalen, word ik geraakt en uit balans gebracht. In mijn ogen is het gewoon een penalty."

1:28 Bruns baalt na nederlaag tegen Ajax: 'In mijn ogen een goedkope penalty'

Dat ervaarde de zondaar toch anders. "Het was in mijn ogen een goedkope penalty", aldus Bruns. "Ik denk dat ik niet heel veel verkeerd doe. Of ik moet stoppen met rennen. Ik probeer voor Wout te komen, maar ik duw niet of iets. Ik denk dat de scheids 'm op het middenveld laat lopen."

Cruciale momenten

Heracles-trainer Erwin van de Looi wilde er niet al te veel woorden aan vuil maken. "Ja, nou ja... Ik ben de trainer van Heracles, hè? Ik weet het niet. Ik had 'm op de training in ieder geval niet gegeven. Maar dat maakt verder ook niet uit."

"Uiteindelijk heeft Wout het goed gedaan voor Ajax", deelde Van de Looi een compliment uit. "Hij heeft een penalty versierd voor Ajax en hij was bij de rode kaart betrokken. Dat waren twee cruciale momenten in de wedstrijd."

3:34 Van de Looi baalt van glansrol Weghorst: 'Misschien waren wij net iets te naïef'

De enige Heraclied die ondanks de nederlaag wel met een brede glimlach het veld verliet, was Mario Engels, die na een half uur Ajax-doelman Remko Pasveer verraste met een boogbal vanaf eigen helft. "De goal van mijn leven, denk ik. En dat het in zo'n wedstrijd gebeurt, is heel mooi natuurlijk."

"De bal kwam perfect", vertelde de Duitser, "en ik dacht: ik probeer het maar. Ik dacht: ik heb 'm heel goed geraakt, hij kan binnenvallen. Als-ie er dan in gaat: gekkenhuis. Jammer wel dat het niet voor een overwinning of gelijkspel was, maar dan nog: ik ben heel blij met zo'n goal."

Beetje instinct

Van de Looi bekent dat hij bij de uithaal van Engels niet verder kwam dan: wat doet-ie nou?! "Dat denkt-ie misschien wel vaker", vermoedde Engels. "Het was een beetje instinct. Ik heb het ook een keer bij Sparta in een oefenwedstrijd gedaan, maar toen ging-ie op de lat. Vandaag ging-ie heel mooi binnen."

Pasveer, het slachtoffer van het huzarenstukje, baalde, maar sprak ook zijn waardering uit. "Ik ben als doelman heel erg bezig met het neerzetten van de organisatie. Als Sutalo dan inschuift, moet ik zorgen dat Baas goed staat, mochten wij de bal verliezen."

"Maar Sutalo speelt de bal direct in de voeten van Engels, die bal meteen op de pantoffel neemt. Ik was erdoor verrast, omdat wij in balbezit waren. Maar hij schiet 'm geweldig in, echt een wereldgoal."

3:46 Pasveer na spektakelstuk met Heracles: 'Gelukkig winnen we, maar blij ben ik niet'