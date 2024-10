ProShots Blijdschap bij de spelers na het binnenhalen van de periodetitel

Positiviteit bij periodekampioen FC Den Bosch: 'Alles is mogelijk'

Rechtszaken, (mislukte) overnamepogingen en sportieve malaise. Het hield de afgelopen jaren zeker niet over bij FC Den Bosch. Maar dit seizoen schijnt de zon boven Stadion de Vliert. Met het winnen van de eerste periodetitel bekroonden de Bosschenaren hun uitstekende seizoenstart met een prijs én een ticket voor de play-offs om promotie naar de eredivisie aan het einde van het seizoen.

De ploeg van trainer David Nascimento speelde begin oktober door een late tegentreffer gelijk tegen De Graafschap, maar dat was alsnog genoeg om periodekampioen te worden, omdat concurrenten Helmond Sport en Excelsior niet wisten te profiteren.

Huilen van blijdschap

"Na de wedstrijd waren er zoveel emoties bij iedereen", aldus Nascimento. "Ik zag mensen huilen van blijdschap. Ik kan me ook goed voorstellen dat zoiets veel doet voor deze gemeenschap."

Het succes is een fijne opsteker na een aantal moeizame jaren. In de afgelopen vier seizoenen eindigde de club drie keer als negentiende in de eerste divisie.

Nascimento is positief verrast door de vliegende start: "Dat het meteen zo goed zou lopen, had ik niet verwacht. Er zijn deze zomer veertien nieuwe spelers gekomen en er staat een jonge groep."

"Daarnaast speelde FC Den Bosch vorig seizoen in een andere formatie en met een andere speelwijze. We moesten daarom in de zomer opnieuw beginnen."

Duidelijke visie

Technisch directeur Bernard Schuiteman stond zo voor een uitdaging. De voormalig voetballer van onder meer FC Twente, Bayer Leverkusen, Feyenoord en SC Cambuur moest creatief zijn met het samenstellen van de selectie. In de gesprekken met mogelijke versterkingen bracht hij een duidelijke boodschap naar voren.

"Ik zei: als je geld wilt verdienen, ga dan alsjeblieft weer weg. Want dan gaat het hier niets worden. Maar als je gretig bent en je wilt jezelf laten zien in een mooie competitie met scouts op de tribune en veel fans, dan ben je bij ons aan het juiste adres."

Alles is mogelijk. Vorig jaar hebben we dat bij NAC Breda kunnen zien. Trainer David Nascimento

Het is nu de vraag of de Brabanders het huidige succes een heel jaar kunnen continueren en misschien wel mee kunnen strijden om directe promotie. Trainer Nascimento sluit het niet uit.

"Alles is mogelijk. Vorig jaar hebben we dat bij NAC Breda kunnen zien. Ze hadden een goed team, maar ze deden het tijdens de competitie niet zo goed. Aan het einde maakten ze het wél waar in de play-offs. Dat is de charme van de eerste divisie."