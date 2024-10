NOS Voetbal • gisteren, 23:33 Scheidsrechter Shukrula 'trots en dankbaar' na primeur en bewogen week

Voor Shona Shukrula kwam vrijdagavond een droom in vervulling. Ze werd de eerste vrouwelijke scheidsrechter in een wedstrijd in het betaald voetbal bij de mannen. De primeur vond plaats bij TOP Oss-ADO Den Haag (1-5) in de eerste divisie.

Het was in meerdere opzichten een bewogen week geweest voor Shukrula: het telefoontje van de KNVB over haar aanstelling voor de wedstrijd, maar ook door het overlijden van haar oma.

"Ze was mijn grootste supporter", zei de 33-jarige Alkmaarse na afloop. "Hopelijk heb ik haar trots gemaakt."

'Wil laten zien dat vrouwen op dit niveau actief kunnen zijn'

De eerste goal in Oss viel al in de 5de minuut. Het was de eerste treffer van de avond van de Noord-Ier Lee Bonis. Via opnieuw Bonis en de Fin Juho Kilo stond er na 24 minuten al 0-3 op het scorebord.

"Er was een bepaalde druk", zei Shukrula, "Je wil het goed doen, enerzijds voor mijn eigen carrière en anderzijds om de KNVB trots te maken en ook om aan alle vrouwen en mannen te laten zien dat vrouwen ook op dit niveau actief kunnen zijn."

De druk was er snel af bij de scheidsrechter: "Gelijk na de start voelde ik me lekker. Het voelde snel als een normale wedstrijd, ik voelde me op mijn gemak."

Pro Shots Shukrula na afloop met jonge fans

Shukrula promoveerde afgelopen mei naar de groep van scheidsrechters in het betaald voetbal. Ze fluit sinds het seizoen 2009/2010 wedstrijden voor de KNVB. "Ik ben blij om na vijftien jaar hard werken mijn debuut te maken", zei ze na afloop. "Ik ben trots en dankbaar dat het mij is gelukt."

In de tweede helft verkleinde Abel Stensrud de marge tot twee namens de thuisploeg en kende Shukrula bij die 1-3 stand een strafschop toe aan ADO na een overtreding op Joel Ideho. TOP Oss-keeper Mike Havekotte stopte de penalty van Alex Schalk.

'Het was bijzonder en smaakt naar meer'

Met het derde doelpunt van Bonis werd het alsnog 1-4 en in de 90ste minuut moest Shukrula weer optreden. Ze stuurde TOP Oss-aanvaller Karim Loukili vanwege natrappen met een directe rode kaart van het veld.

In blessuretijd was het slotakkoord voor Kilo, met zijn tweede goal van de avond. Met het laatste fluitsignaal bracht Shukrula de wedstrijd tot een einde. "Het was bijzonder", zei ze. "Ik ben gelukkig. Het smaakt naar meer."