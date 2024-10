ANP Shona Shukrula

NOS Voetbal • vandaag, 13:04 Shukrula fluit betaald voetbalduel: uniek in Nederland, minder in Europa

De Duitse Bibiana Steinhaus floot al voetbalwedstrijden bij de mannen in de Bundesliga, Rebecca Welch kwam vorig seizoen in actie in de Premier League en de Franse Stéphanie Frappart floot zelfs op het WK voetbal in Qatar. Vanavond is er dan ook de primeur in Nederland.

Shona Shukrula fluit het eerstedivisieduel tussen TOP Oss en ADO Den Haag (20.00 uur): de eerste keer dat In nederland een vrouw aan het roer staat van een wedstrijd in het betaalde voetbal. Daarmee zijn we ten opzichte van andere Europese landen rijkelijk laat.

Vaker in Europa

Elders is er al wel vaker een profwedstrijd gefloten door een vrouwelijke arbiter. Sterker, ook in West-Europese landen heeft een vrouw al de leiding gehad over duels op het hoogste niveau.

Zo is de Zwitserse Nicole Petignat een voorbeeld voor veel scheidsrechters. Zij floot rond de eeuwwisseling wedstrijden in Zwitserse en Oostenrijkse competities en daarnaast voorrondewedstrijden in de UEFA Cup, waarmee ze de eerste vrouw was die een Europese wedstrijd leidde.

Maar ook in Italië is het een bekend gezicht. In augustus speelden Sam Beukema en Thijs Dallinga met Bologna gelijk tegen Udinese, terwijl Maria Sole Ferrieri Caputi de scheidsrechter was.

EPA 2023: Jerdy Schouten en Ferrieri Caputi bij Bologna

De 33-jarige Shukrula, die ook werkt als officier van justitie, timmert al enige tijd aan de weg bij de KNVB. In 2019 werd ze de eerste vrouw die een wedstrijd floot op het hoogste amateurniveau van de mannen, een duel in de tweede divisie. Op dat moment maakte ze deel uit van het talentenprogramma van de KNVB onder leiding van Danny Makkelie.

Een jaar later was ze voor het eerst vierde official in het betaald voetbal, bij het eerstedivisieduel tussen FC Eindhoven en Telstar.

In 2021 werd Franca Overtoom al de eerste vrouwelijke official bij een eredivisiewedstrijd, toen ze assistent was bij de confrontatie tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen.

Droom

Voor Shukrula was het altijd een droom om door te stromen naar de poule van scheidsrechters in het betaald voetbal. En zo geschiedde dit voorjaar, en vandaag is er dan eindelijk de primeur.

1:05 Shukrula fluit als eerste vrouwelijke arbiter betaald voetbalduel bij mannen