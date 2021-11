Eerste vrouwelijke assistent-scheidsrechter in eredivisie: 'Heel trots'

Vrouwelijke officials in het betaald voetbal

Franca Overtoom is weliswaar de eerste vrouwelijke official in de eredivisie, maar niet in het betaald voetbal. In 2001 debuteerde Sjoukje de Jong als assistent-scheidsrechter bij Go Ahead Eagles tegen VVV-Venlo. Tien jaar later maakte Nicolet Bakker haar debuut als grensrechter bij de wedstrijd tussen Volendam en Fortuna Sittard.

De Alkmaarse Shona Shukrula was in 2020 de eerste vrouwelijke vierde official in de Keuken Kampioen Divisie. De 30-jarige Shukrula, die ook plaatsvervangend officier van justitie is, is sinds 2017 bovendien scheidsrechter bij de FIFA, waar ze internationale wedstrijden fluit.